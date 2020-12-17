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четверг, 17 декабря 2020 17:26

Арбитражный суд отстранил Россию от большого спорта на 2 года

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Арбитражный суд отстранил Россию от большого спорта на 2 года
CAS не принял аргументы россиян. Фото: Reuters

Спортивный арбитражный суд в Лозанне - CAS - подтвердил решение WADA от декабря 2019-го об отстранении России от крупных спортивных соревнований за допинг.

CAS поддержал решение WADA о дисквалификации. Срок наказания истекает 16 декабря 2022 года, сообщает официальный сайт организации.

Спортсмены из России выступали без гимна и под нейтральным флагом на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Теперь будут вынуждены таким же образом выступать на Играх в Токио летом 2021 года и на Олимпиаде-2022 в Пекине. В соревнованиях смогут участвовать только те спортсмены, которые докажут непричастность к допингу.

Кроме того, Россия не сможет принимать крупные спортивные мероприятия.

Пока не ясно, допустят ли россиян к Кубку мира-2022 по футболу. Им могут полностью запретить участие, или они будут играть в белой форме без гимна.

Евро-2020 решение не касается, потому что УЕФА не принял кодекс WADA, поэтому сборная России сможет выступать на турнире под своим флагом и гимном.

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Причиной для отстранения России стало расследование по данным из базы Московской антидопинговой лаборатории, в которой содержатся результаты исследований 2012-2015 годов. Независимые эксперты установили, что в базу вносились изменения с целью скрытия положительных допинг-проб российских спортсменов.

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