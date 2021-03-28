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воскресенье, 28 марта 2021 11:06

Арбитр попросил прощения за незасчитанный гол Роналду

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Арбитр попросил прощения за незасчитанный гол Роналду
Криштиано Роналду не приблизился к рекорду Даеи. Фото: Reuters

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал результат матча 2-го тура квалификационного раунда ЧМ-2022 с Сербией (2:2).

"Не могу объяснить результат. Мы изучали сербскую команду. Знали, как играть с ними, что и продемонстрировали в первом тайме. Мы знали, что они могут изменить по ходу встречи, и должны были перестроиться. Сербы хорошо начали второй тайм и забили. Потом соперник сравнял счёт, но мы хорошо отреагировали, создавая моменты.

Было бы справедливо, если бы гол Роналду был засчитан. Конечно, это не компенсирует тот факт, что мы не были достаточно хороши. Но если мяч в воротах, он должен быть засчитан. Впоследствии арбитр увидел, что произошло, и подошёл ко мне, чтобы извиниться за ошибку", — приводит слова Сантуша Eurosport.

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Криштиано Роналду забил 102 мяча за сборную Португалии. До рекорда иранца Али Даеи остается 7 голов.

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Дата
28
марта

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