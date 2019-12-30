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понедельник, 30 декабря 2019 18:40

Аппетиты растут. "Слован" хочет от "Динамо" 8 миллионов евро

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Аппетиты растут. &quot;Слован&quot; хочет от &quot;Динамо&quot; 8 миллионов евро
Шпораром интересуются клубы из половины стран Европы

Вице-президент "Слована" Иван Кмотрик-младший прокомментировал возможный трансфер нападающего Андража Шпорара, которым интересуется "Динамо".
"Не представляю, как можно продать Шпорара дешевле, чем за 7-8 млн евро.

Это правда, что "Селтик" прислал нам официальное предложение, этот клуб проявил огромный интерес к Шпорару. Но есть интерес не только от этого клуба, также есть и из Франции, Испании, Италии, Португалии, Бельгии, – цитирует Кмотрика "Трибуна".

"Интерес очень велик, ожидаем, что он будет еще больше во время трансферного окна", – сказал Кмотрик.

Сообщалось, что "Динамо" предлагает 4 млн евро за Шпорара, поскольку имеет большие проблемы в линии нападения: Беседин дисквалифицирован за допинг, Соль не забил ни одного гола в чемпионате.

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В этом сезоне чемпионата 25-летний футболист провел 11 матчей, забил 12 голов. Он лидер гонки бомбардиров чемпионата Словакии. Transfermarkt оценивает игрока в 2,5 млн евро.

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