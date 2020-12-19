Аппетитная сумма. Стало известно, за какие деньги будут играть в Лиге Европы "Динамо" и "Шахтер"

"Динамо" и "Шахтер" продолжают выступления в Лиге Европы. Попав в 1/16 финала Лиги Европы, украинские клубы увеличили свои шансы заработать приличный капитал за выступления в еврокубках.
Стало известно, какую именно сумму получат команды за выход в следующий этап соревнований.
Выплаты за раунды плей-офф в Лиге Европы:
— выход в 1/8 финала — 1,1 млн евро;
— выход в четвертьфинал — 1,5 млн евро;
— выход в полуфинал — 2,4 млн евро;
— выход в финал — 4,5 млн евро;
— победитель получит еще 4 млн евро.
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В прошлом году "Шахтер" дошел до полуфинала Лиги Европы, где проиграл миланскому "Интеру".
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