"Апелляция Украине не поможет" - Сабо

Йожеф Сабо 3 роки очолював збірну України. Фото: телеканал "Футбол"

Бывший тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо считает, что апелляция Украины на техническое поражение от сборной Швейцарии в Лиге наций не будет успешной.

По словам Сабо, решение о поражении украинцев уже принято и изменить его невозможно.

"Я хотел бы ошибаться, но, думаю, в кабинетах уже все решили. Апелляция со стороны Украины не поможет команде.

На мой взгляд, это несправедливое решение оставят в силе. Но опять же, надеюсь, что я ошибся, и в Лозанне вынесут справедливый вердикт ", - сказал Сабо в комментарии zbirna.com.

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Сборной Украины засчитали техническое поражение в матче 6-го тура против Швейцарии. В лагере команды Андрея Шевченко была вспышка коронавируса.