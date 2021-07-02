Англия смогла выбить Украины с Евро

 
Ексклюзивы
1/5
Когда теряем независимость, становимся заложниками чужих режимов — Жадан
Когда теряем независимость, становимся заложниками чужих режимов — Жадан
Просмотров: 162
Сбежал с головой 16-летней девушки: где прятался водитель, что раздавил двух подруг
Сбежал с головой 16-летней девушки: где прятался водитель, что раздавил двух подруг
Просмотров: 1404
"Убьют бизнес и страну": соцсети возмутились налоговыми изменениями от Рады
"Убьют бизнес и страну": соцсети возмутились налоговыми изменениями от Рады
2 Просмотров: 522
Памятник археологии разрушают ради автостоянок
Памятник археологии разрушают ради автостоянок
Просмотров: 558
Что подешевело в июле: обзор цен в супермаркетах
Что подешевело в июле: обзор цен в супермаркетах
Просмотров: 243
Дожди, град и грозы - синоптики дали ужасный прогноз на неделю
Дожди, град и грозы - синоптики дали ужасный прогноз на неделю
Просмотров: 1215
"Как напьются - прячься, кто может. Становятся невменяемые" - как живет село на грани экологической катастрофы
"Как напьются - прячься, кто может. Становятся невменяемые" - как живет село на грани экологической катастрофы
Просмотров: 3384
Жара, дожди и ураганы: июль удивит перепадами погоды
Жара, дожди и ураганы: июль удивит перепадами погоды
Просмотров: 738
Июль поразит украинцев изменениями - каких нововведений ждать
Июль поразит украинцев изменениями - каких нововведений ждать
Просмотров: 2016
Зерна правды: Юлия Федив призвала поддержать Музей Голодомора
Зерна правды: Юлия Федив призвала поддержать Музей Голодомора
Просмотров: 162
Фото
Все фото
4
5
4
6
3
Креминь прокомментировал языковой скандал вокруг Довбыка
Креминь прокомментировал языковой скандал вокруг Довбыка
&quot;Мы прошли в 1/4 финала&quot; - как фанаты болели за Украину
"Мы прошли в 1/4 финала" - как фанаты болели за Украину
Кабмин собрался в футболках сборной Украины
Кабмин собрался в футболках сборной Украины
В матче со Швецией Довбык побил рекорд трехкратного обладателя &quot;Золотого мяча&quot;
В матче со Швецией Довбык побил рекорд трехкратного обладателя "Золотого мяча"
Российский провокатор явился на матч Украины с триколором и советскими символами. Чем все закончилось
Российский провокатор явился на матч Украины с триколором и советскими символами. Чем все закончилось
Видео
Все видео
Англия смогла выбить Украины с Евро
Англия смогла выбить Украины с Евро
Италия победила Бельгию в четвертьфинале Евро
Италия победила Бельгию в четвертьфинале Евро
Евро-2020/21: Испания в четвертьфинале победила Швейцарию
Евро-2020/21: Испания в четвертьфинале победила Швейцарию
Как Шевченко встречали в Риме
Как Шевченко встречали в Риме
Как сборную Украины встретили в Риме
Как сборную Украины встретили в Риме
Интервью
1/5
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Просмотров: 639
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Просмотров: 144
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 936
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2340
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 810
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
02 июля 2021
Просмотров: 171
Якщо серійний убивця не дотримає слова
Понад місяць світ складав шпаргалки для Джозефа Байдена: він і те має сказати, і про інше не забути. Найактивнішими були українські експерти. Від ...
суббота, 03 июля 2021 06:11

Англия смогла выбить Украины с Евро

  Комментировать
Англия смогла выбить Украины с Евро
Марко Девич уже завершил профессиональные выступления. Фото: УАФ

3 июля сборная Украины сыграет против Англии в четвертьфинале Евро-2020/21.

Команды между собой играли пять раз. Больше памятным стал матч в Донецке во время Евро-2012. Тогда англичане победили - 1:0 и выбили Украину из турнира.

Украина устраивала только победа. Первый тайм прошел с преимуществом команды Олега Блохина, но забитых голов так и не было.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жены и подруги игроков сборной Украины отправились в Рим

Сразу после перерыва Уэйн Руни открыл счет в матче. Тогдашний форвард "МЮ" с близкого расстояния расстрелял ворота Андрея Пятова.

Украина отыгралась в середине второго тайма, но гол Марко Девича арбитр не увидел. После удара форварда "Шахтера" мяч пересек линию ворот, а уже потом его выбил Джон Терри. Арбитр матча Виктор Кашшаи и его помощники так и не зафиксировали взятие ворот.

Также команды играли в отборе к Кубку мира-2012 и 2014. Сначала команда Алексея Михайличенко проиграла в гостях - 1:2, но смогла взять реванш в Днепре - 1:0.

Затем украинцы проиграли Англии на Уэмбли в самом конце игры за Олега Блохина - 1:2, а в Киеве уже при Михаиле Фоменко сыграли вничью - 0:0.

Матч начнется в 22:00. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

Победитель матча сыграет против Чехии или Дании в полуфинале.

Сборная Украины на групповом этапу набрала только три очка и завоевала третье место. В 1/8 финала команда Андрея Шевченко оказалась сильнее Швеции. Англия победила в своей группе с Хорватией, Чехией и Чехией. А в 1/8 выбили немцев.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Англия смогла выбить Украины с Евро». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
11-летняя Ирина Химич умерла от старости
11-летняя Ирина Химич умерла от старости
10
 Просмотров: 8055
Утоляет жажду и освежает: как приготовить домашний квас
Утоляет жажду и освежает: как приготовить домашний квас Просмотров: 7335
&quot;Закрой рот&quot; - Шевченко поссорился с Ярмоленко во время игры со Швецией
"Закрой рот" - Шевченко поссорился с Ярмоленко во время игры со Швецией Просмотров: 6714
Машина горела все 300 км до аэропорта: украинский полковник посадил горящий самолет
Машина горела все 300 км до аэропорта: украинский полковник посадил горящий самолет
4
 Просмотров: 5229
Гороскоп на 2 июля: почему этот день такой особый
Гороскоп на 2 июля: почему этот день такой особый
 Просмотров: 4167
Спорт
Матч Бельгия-Италия: назвали лучшего игрока
Матч Бельгия-Италия: назвали лучшего игрока Просмотров: 99
Италия победила Бельгию в четвертьфинале Евро
Италия победила Бельгию в четвертьфинале Евро
 Просмотров: 297
Евро-2020/21: Испания в четвертьфинале победила Швейцарию
Евро-2020/21: Испания в четвертьфинале победила Швейцарию
 Просмотров: 441
Как Шевченко встречали в Риме
Как Шевченко встречали в Риме
 Просмотров: 1017
Футболист Беседин отреагировал на извинения обидчика
Футболист Беседин отреагировал на извинения обидчика Просмотров: 1386
Больше всего комментируют
6
"Евросолидарность", "Голос" и "Батькивщина" разработали собственный законопроект для борьбы с олигархией
2
Зеленский ответил на путинский бред о "одном народе"
2
"Убьют бизнес и страну": соцсети возмутились налоговыми изменениями от Рады
1
Путин несет опасность - в Украине готовы разместить базы НАТО
1
В империи Трампа проблемы. Обвиняют в серьезных преступлениях - СМИ
Голосов: 213
Голосование Что поможет Украине пройти Англию в четвертьфинал Евро?
  • 1) План на игру от тренерского штаба
  • 2) В Риме трибуны будут поддерживать Шевченко
  • 3) Ничего
Просмотреть