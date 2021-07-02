Англия смогла выбить Украины с Евро

Марко Девич уже завершил профессиональные выступления. Фото: УАФ

3 июля сборная Украины сыграет против Англии в четвертьфинале Евро-2020/21.

Команды между собой играли пять раз. Больше памятным стал матч в Донецке во время Евро-2012. Тогда англичане победили - 1:0 и выбили Украину из турнира.

Украина устраивала только победа. Первый тайм прошел с преимуществом команды Олега Блохина, но забитых голов так и не было.

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Сразу после перерыва Уэйн Руни открыл счет в матче. Тогдашний форвард "МЮ" с близкого расстояния расстрелял ворота Андрея Пятова.

Украина отыгралась в середине второго тайма, но гол Марко Девича арбитр не увидел. После удара форварда "Шахтера" мяч пересек линию ворот, а уже потом его выбил Джон Терри. Арбитр матча Виктор Кашшаи и его помощники так и не зафиксировали взятие ворот.

Также команды играли в отборе к Кубку мира-2012 и 2014. Сначала команда Алексея Михайличенко проиграла в гостях - 1:2, но смогла взять реванш в Днепре - 1:0.

Затем украинцы проиграли Англии на Уэмбли в самом конце игры за Олега Блохина - 1:2, а в Киеве уже при Михаиле Фоменко сыграли вничью - 0:0.

Матч начнется в 22:00. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте. Победитель матча сыграет против Чехии или Дании в полуфинале. Сборная Украины на групповом этапу набрала только три очка и завоевала третье место. В 1/8 финала команда Андрея Шевченко оказалась сильнее Швеции. Англия победила в своей группе с Хорватией, Чехией и Чехией. А в 1/8 выбили немцев.