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воскресенье, 11 июля 2021 21:00

Англия – Италия (Live)

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Англия – Италия (Live)
55 лет тому Англия уже побеждала в финале на "Уэмбли" У"Фото: Reuters

Добрый вечер!

Ровно месяц прошел с тех пор, как в Риме начался чемпионат Европы по футболу. В матче открытия сборная Италии разгромила Турцию. А сегодня она уже будет играть в финале с Англией.

Сборная Италии - как раз та команда, о которой говорят, что она достойна финала. Лишь в матче с Испанией итальянцы не доминировали. Об Англии такого не скажешь. Не слишком выразительная игра в группе изменилась уверенными победами над Германией и Украиной, но в полуфинале все испортил пенальти имени Рахима Стерлинга.

Кто же победит сегодня - итальянская страсть или английский практицизм. Узнаем через несколько часов.

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А теперь стартовые составы команд.

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон, Барелла, Жоржиньо, Верратти, Кьеза, Иммобиле, Инсинье.

Англия: Пикфорд, Уолкер, Шоу, Райс, Стоунз, Магуайр, Триппьер, Стерлинг, Филлипс, Маунт, Кейн.

Автор: Юрий Стригун
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Дата
11
июля

Англия проиграла Италии в серии пенальти

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