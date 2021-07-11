Англия – Италия (Live)

Добрый вечер!
Ровно месяц прошел с тех пор, как в Риме начался чемпионат Европы по футболу. В матче открытия сборная Италии разгромила Турцию. А сегодня она уже будет играть в финале с Англией.
Сборная Италии - как раз та команда, о которой говорят, что она достойна финала. Лишь в матче с Испанией итальянцы не доминировали. Об Англии такого не скажешь. Не слишком выразительная игра в группе изменилась уверенными победами над Германией и Украиной, но в полуфинале все испортил пенальти имени Рахима Стерлинга.
Кто же победит сегодня - итальянская страсть или английский практицизм. Узнаем через несколько часов.
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А теперь стартовые составы команд.
Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон, Барелла, Жоржиньо, Верратти, Кьеза, Иммобиле, Инсинье.
Англия: Пикфорд, Уолкер, Шоу, Райс, Стоунз, Магуайр, Триппьер, Стерлинг, Филлипс, Маунт, Кейн.
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