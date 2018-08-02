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четверг, 02 августа 2018 03:45

Англия готовит заявку на проведение Кубка Мира-2030

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Англия готовит заявку на проведение Кубка Мира-2030
Англия хочет принять ЧМ-2030. Фото: Спортарена

Футбольная Ассоциация Англии начал подготовку заявки на проведение чемпионата мира в 2030 году.

Президент ФА Грег Кларк заявил, что работа по ней будет идти весь сезон-2018/19 и выдвижение заявки может состояться лишь в следующем году, информирует Спортарена.

"В прошлом месяце руководство ФА согласовало проведение технико-экономической работы касательно возможности выдвижения заявки на проведение чемпионата мира в 2030 году. Эта работа будет проходить в течение сезона и окончательное решение будет не ранее 2019 года", — говорит Кларк.

Пока неизвестно, в каком виде Англия подаст заявку. Возможен вариант совместного выдвижения с другими частями Великобритании. Правительство Соединенного королевства поддержит любой вариант заявки, выдвигаемой Англией.

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Ранее о намерении стать кандидатами на Мундиаль-2030 совместно заявили Аргентина, Парагвай и Уругвай. Собирается побороться за КМ и Марокко. Существует вероятность, что они выдвинут совместную заявку с Алжиром и Тунисом.

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