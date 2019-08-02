Английский топ-клуб оформил самый дорогой трансфер в своей истории

 
Ексклюзивы
1/5
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
1 Просмотров: 8550
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 567
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2313
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 2538
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2817
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 693
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 1044
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 6579
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5788
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 1269
Фото
Все фото
15
11
5
16
3
Жесткая и горячая: откровенные фото звездной саблистки Харлан
Жесткая и горячая: откровенные фото звездной саблистки Харлан
Украинская теннисистка поразила соцсети сексуальным телом
Украинская теннисистка поразила соцсети сексуальным телом
Усик посетил юных сумоистов в аннексированной Ялте
Усик посетил юных сумоистов в аннексированной Ялте
Свитолина стала первой украинской теннисисткой, которая дошла до полуфинала Уимблдона: пикантные фото спортсменки
Свитолина стала первой украинской теннисисткой, которая дошла до полуфинала Уимблдона: пикантные фото спортсменки
Девушка защитника сборной Украины по футболу отдыхает в оккупированном Крыму
Девушка защитника сборной Украины по футболу отдыхает в оккупированном Крыму
Видео
Все видео
Игрок "Челси" забил красивый гол пяткой
Игрок "Челси" забил красивый гол пяткой
7 главных выводов матча "Карпаты" - "Динамо: киевляне имеют проблемы с игрой первым номером
7 главных выводов матча "Карпаты" - "Динамо: киевляне имеют проблемы с игрой первым номером
Малиновский взял активное участие в разгроме "Норвича"
Малиновский взял активное участие в разгроме "Норвича"
Швед забил за "Селтик" в дебютном матче
Швед забил за "Селтик" в дебютном матче
Фанат турецкого клуба проиграл спринт игроку "Пармы"
Фанат турецкого клуба проиграл спринт игроку "Пармы"
Интервью
1/5
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 567
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 6588
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1026
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
4 Просмотров: 2754
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1242
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
01 августа 2019
2 Просмотров: 333
Випадок падіння
У метро інколи трапляються пригоди. Про деякі з них адміністрація завбачливо попереджає, наприклад: "У випадку падіння на колію ваших особистих ...
пятница, 02 августа 2019 09:00

Английский топ-клуб оформил самый дорогой трансфер в своей истории

  Комментировать
Английский топ-клуб оформил самый дорогой трансфер в своей истории
Пепе обошелся "Арсенала" в 80 миллионов евро

Вингер "Лилля" Николя Пепе официально перешел в "Арсенал". "Канониры" оформили рекордный трансфер в своей истории.

"Арсенал" на своем официальном сайте объявил о подписании форварда Николя Пепе. Подробности контракта не сообщаются. Футболист будет играть под 19-м номером.

Как сообщили "канониры", этот трансфер стал рекордным в их истории. По информации СМИ, клуб заплатил 80 млн евро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Брюгге" продал своего лидера перед матчами с "Динамо"

Предыдущим клубом звездного ивуарийца был "Лилль", за который в прошлом сезоне он забил 22 гола и помог получить "серебро" Лиги 1.

https://football24.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Английский топ-клуб оформил самый дорогой трансфер в своей истории». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
августа

За день умерли три актрисы - в город пришла страшная болезнь

Самое читаемое
Польское правительство издало распоряжение относительно украинского языка
Польское правительство издало распоряжение относительно украинского языка
 Просмотров: 41996
Сексуальность сквозь годы: самые &quot;горячие&quot; снимки звезд, которым за 40
Сексуальность сквозь годы: самые "горячие" снимки звезд, которым за 40
12
 Просмотров: 25816
Показали, в каком состоянии донецкий ледовый дворец
Показали, в каком состоянии донецкий ледовый дворец
5
 2 Просмотров: 19315
В команде Зеленского подготовили сюрприз для пенсионеров
В команде Зеленского подготовили сюрприз для пенсионеров Просмотров: 19161
Криминальному авторитету перерезали горло (18+)
Криминальному авторитету перерезали горло (18+) Просмотров: 17875
Спорт
В Киеве пройдет чемпионат по смешанным боевым единоборствам
В Киеве пройдет чемпионат по смешанным боевым единоборствам Просмотров: 9
Усик рассказал о спарринге с Ломаченко
Усик рассказал о спарринге с Ломаченко Просмотров: 72
Команда украинца разгромила и выбила россиян из Лиги Европы
Команда украинца разгромила и выбила россиян из Лиги Европы Просмотров: 738
Определились соперники украинских клубов в 3 раунде квалификации Лиги Европы
Определились соперники украинских клубов в 3 раунде квалификации Лиги Европы
 Просмотров: 504
У Валентина Белькевича оторвался тромб
У Валентина Белькевича оторвался тромб
 Просмотров: 2889
Больше всего комментируют
7
Филарет обратился в ОБСЕ
4
Государственный русскоязычный телеканал закрепит разделение украинцев – политолог
3
Освободить моряков из плена РФ можно только до начала суда - адвокат
2
Зеленский представил нового губернатора Черкасской области
2
Показали, в каком состоянии донецкий ледовый дворец
Голосов: 173
Голосование Какой футбольный топ-чемпионат для вас - приоритет?
  • 1) Англия
  • 2) Испания
  • 3) Италия
  • 4) Германия
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua