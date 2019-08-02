Английский топ-клуб оформил самый дорогой трансфер в своей истории

Пепе обошелся "Арсенала" в 80 миллионов евро

Вингер "Лилля" Николя Пепе официально перешел в "Арсенал". "Канониры" оформили рекордный трансфер в своей истории.

"Арсенал" на своем официальном сайте объявил о подписании форварда Николя Пепе. Подробности контракта не сообщаются. Футболист будет играть под 19-м номером.

Как сообщили "канониры", этот трансфер стал рекордным в их истории. По информации СМИ, клуб заплатил 80 млн евро.

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Предыдущим клубом звездного ивуарийца был "Лилль", за который в прошлом сезоне он забил 22 гола и помог получить "серебро" Лиги 1.