Английский новичок "Металлиста" забил в первом же матче

Гости Харькова снова жаловались на судействоФото: "Металлист"

Харьковский "Металлист" победил в матче на Кубок Украины черниговской "Десны" - 2:1. Один из голов у хозяев забил английский новичок Карим Харрис.

С первых минут матча гости завладели территориальным и игровым преимуществом, но в середине тайма харьковчане выровняли игру, а затем и перехватили инициативу. Хотя в конце первой половины игры счет открыли черниговцы. Сергей Болбат начал голевую атаку, отпасовал на Викентия Волошина, который и отправил мяч в сетку ворот хозяев.

Во втором тайме игроки "Металлиста" перехватили инициативу и провели несколько опасных атак на ворота гостей, а на 73-й мин. сравняли счет. Владимир Танчик в штрафной гостей сделал передачу на английского одноклубника Карима Харриса, который переиграл Вадима Жука, и направил мяч в ворота Романа Мысака.

Все же на последних минутах матча харьковчане вырвали победу. Александр Мизюк, вогнал мяч в ворота "Десны", завершая подачу с углового.

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"Металлист" является первым претендентом на повышение в классе. Команда лидирует в первой лиге, имея в составе нескольких дорогих легионеров.