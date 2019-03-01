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пятница, 01 марта 2019 14:12

Английский клуб обвинили в гибели аргентинского футболиста

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Английский клуб обвинили в гибели аргентинского футболиста
Сала погиб во время перелета из Франции в Британию. Фото: Чемпионат

Бывший футбольный агент Уилли Маккэй, сын которого - Марк, в сделке по переходу аргентинского нападающего Эмилиано Салы из "Нанта" в "Кардифф" представлял интересы французского клуба, раскритиковал действия руководства британской команды после трагедии с футболистом.

Как заявил Уилли Маккэй, "Кардифф" не позаботился о том, чтобы организовать Сале перелет в Великобританию. В итоге, агенту пришлось самому в спешном порядке подыскивать для форварда частный самолет, что и привело к трагической гибели аргентинского форварда.

"Я помогал сыну в организации трансфера. Такое ощущение, что в "Кардиффе" никто ничего не делал. Они покупают игрока за 17 млн евро и оставляют его в отеле. Салу вынудили самого лезть в компьютер и заниматься организацией перелета. Думаю, "Кардифф" подвел сам себя. То, как они ведут себя, - позор", - цитирует Маккэя-старшего Sport24.

В "Кардиффе" такие обвинения опровергают. Руководство английского клуба заявило, что они как раз находились в процессе поиска частного рейса для Салы, но их помощь была отвергнута.

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Отец и сын также добавили, из них сделали козлов отпущения, но они верят, что расследование докажет, что причиной крушения самолета стала ошибка пилота.

Аргентинский нападающий Эмилиано Сала бесследно исчез во время перелета из Нанта в Кардифф вечером 21 января. 28-летний футболист направлялся в клуб английской Премьер-лиги "Кардифф Сити". 4 февраля самолет Piper PA-47 Malibu, на котором летел нападающий "Кардиффа" Эмилиано Сала, был найден на дне Ла-Манша неподалеку от острова Гернс. 8 февраля было поднято тело, в котором опознали пропавшего футболиста.

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01
марта

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