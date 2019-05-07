Английский гранд нацелился на Неймара

Постоянные травмы и скандалы могут заставить боссов "ПСЖ" продать Неймара. Фото: Reuters

Бразильский форвард французского "Пари Сен-Жермен" Неймар может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.



По данным источника, английский "Манчестер Сити" хочет подписать 27-летнего бразильца и готов предложить за него 150 млн евро плюс одного из игроков - Бенжамена Мэнди или Габриэля Жезуса. Защитник большую часть сезона пропустил из-за повреждения.



Напомним, Неймар перешел в ПСЖ летом 2017-го из "Барселоны" за 222 млн евро отступных. Таким образом, стал самым дорогим игроком в истории футбола.

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В этом сезоне Неймар принял участие в 16 поединках французской Лиги 1, в которых забил 14 мячей и сделал 7 ассистов.