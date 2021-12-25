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суббота, 25 декабря 2021 14:26

Английский футболист отказался платить деньги за найденную собаку

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Английский футболист отказался платить деньги за найденную собаку
Старридж не сдержал слова. Фото: instagram.com/danielsturridge

Суд Лос-Анджелеса обязал бывшего нападающего "Ливерпуля" Дэниела Старриджа выплатить $ 30 тыс. человеку, нашедшему его собаку, сообщает BBC.

Карликовый шпиц по кличке Луччи был похищен из дома футболиста в 2019 году. Позже Старридж обратился к подписчикам в социальных сетях и предложил $ 30 тыс. любому, кто вернёт ему питомца. Позже собаку нашёл Фостер Вашингтон, музыкант из Лос-Анджелеса. Старридж отказался выплачивать денежное вознаграждение музыканту, после чего Вашингтон подал на футболиста в суд.

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Старридж в октябре текущего года стал игроком австралийского клуба "Перт Глори". Игрок выступал за "Манчестер Сити", "Челси", "Болтон", "Ливерпуль", "Вест Бромвич Альбион" и "Трабзонспор". За сборную Англии сыграл 26 матчей и забил 8 мячей.

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