Английский футболист играл финальный матч в рваных бутсах

"Астон Вилла", обыграв на легендарном "Уэмбли" в плей-офф Чемпионшипа "Дерби Каунти", вышла в АПЛ, где играла 3 сезона.

Главная звезда команды - шотландец Джек Грилиш, которого Почеттино хочет видеть в "Тоттенхэме" на позиции Кристиана Эриксена, провел матч в "убитых" бутсах, которые едва не разваливались у него на ноге.

23-летний хавбек не менял бутсы с последнего матча с "Дерби" в рамках чемпионата (с 35 тура).

Автор: bbc.сom. Джек Грилиш верит в футбольные приметы

"Я вернулся после травмы, и бутсы были в отличном состоянии все время. Забивал, отдавал голевые, думая, что все дело в моей счастливой паре. И сыграл в них решающий матч сезона.

У меня нет слов. Это была очень тяжелая игра. Выйти в АПЛ значит для меня буквально все. Мы знаем, где должен играть этот клуб.

Я остался в команде, и теперь мы вернулись. Я вывел команду своего детства в Премьер-лигу", - сказал Грилиш.

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В финальном матче за право играть в АПЛ в следующем сезоне "Астон Вилла" победила "Дерби" 2:1.