Английские клубы в шаге от финала в Лиге Европы

В первом полуфинале Лиги Европы "Арсенал" одержал волевую победу над "Валенсией" со счетом 3: 1.
"Летучие мыши" открыли счет в матче на 11-й минуте, но владели преимуществом лишь семь минут, пока Александр Ляказетт не восстановил паритет. Он через 8 минут он же вывел "канониров" вперед.
Окончательный счет на табло установил Обамеянг, уже в компенсированное время второго тайма забил с передачи Сеад Колашинаць.
"Айнтрахт" и "Челси" во Франкфурте сыграли вничью в первом полуфинальном матче Лиги Европы.
На 23-й минуте форвард "Айнтрахта" Лука Йович красивым ударом головой в падении замкнул подачу Филиппа Костича с фланга. На 45-й минуте "Челси" сравнял счет благодаря точному удару Педро после скидки Рубена Лофтус-Чика.
Во втором тайме команды не забивали. Итог матча - 1: 1.
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Финал Лиги Европы пройдет 29 мая в Баку на стадионе "Олимпийский"
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