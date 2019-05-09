Английские клубы в шаге от финала в Лиге Европы

Маурицио Сарре мечтает о трофея в своем первом сезоне в "Челси". Фото: Sportbox

В первом полуфинале Лиги Европы "Арсенал" одержал волевую победу над "Валенсией" со счетом 3: 1.

"Летучие мыши" открыли счет в матче на 11-й минуте, но владели преимуществом лишь семь минут, пока Александр Ляказетт не восстановил паритет. Он через 8 минут он же вывел "канониров" вперед.

Окончательный счет на табло установил Обамеянг, уже в компенсированное время второго тайма забил с передачи Сеад Колашинаць.

"Айнтрахт" и "Челси" во Франкфурте сыграли вничью в первом полуфинальном матче Лиги Европы.

На 23-й минуте форвард "Айнтрахта" Лука Йович красивым ударом головой в падении замкнул подачу Филиппа Костича с фланга. На 45-й минуте "Челси" сравнял счет благодаря точному удару Педро после скидки Рубена Лофтус-Чика.

Во втором тайме команды не забивали. Итог матча - 1: 1.

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Финал Лиги Европы пройдет 29 мая в Баку на стадионе "Олимпийский"