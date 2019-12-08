Английские фанаты забросали бывшую звезду "Шахтера" мусором

Бразилец Фред перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Шахтера" летом 2018 года. Фото: из открытых источников

"Манчестер Сити" в рамках 16 тура АПЛ принимал "Манчестер Юнайтед".

Во втором тайме в одном из эпизодов полузащитник гостей Фред отправился на подачу углового, но столкнулся с проблемами - фанаты хозяев начали ухать в его адрес.

Бывшему игроку "Шахтера" не удалось выполнить стандарт с первой попытки, ведь ему в голову прилетела пустая пластиковая бутылка. После этого Фред схватился за голову, но сумел продолжить игру.

Главный арбитр Энтони Тейлор остановил поединок и попросил капитана "горожан" Давида Силву угомонить фанатов. Фред все же сумел выполнить подачу с угла поля, сообщает "24 канал"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Бавария" покупает в "Шахтера" Тете

Центральный матч 16 тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" завершился неожиданной победой гостей со счетом 1: 2.