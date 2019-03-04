Андрею Пятову официально вручили флаг ВМС

Автор: fakty.ua Флаг ВМС Пятову вручили курсанты морских учебных заведений Одессы

Вратарю "Шахтера" и национальной сборной Украины Андрею Пятову торжественно вручили флаг Военно-морских сил ВСУ.

Это произошло 2 марта в Одессе по окончании матча 20-го тура УПЛ "Черноморец" - "Шахтер", в котором "горняки" победили со счетом 1:0.

Флаг ВМС Пятову вручили курсанты морских учебных заведений Одессы за патриотическую позицию голкипера в вопросе поддержки украинских военнопленных моряков.

"Выражаем уважение и благодарность всем, кто поддерживает наших собратьев в русском плену. Андрей Пятов своим теплым письмом поддержал военнопленных моряков. Ему вручен военно-морской флаг Вооруженных сил Украины как символ благодарности за участие в судьбе несокрушимых украинских воинов", - отметили в командовании ВМС.

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Андрей Пятов написал письмо украинским морякам: "Хотел бы всем нашим морякам, которые находятся в плену, передать слова поддержки. Уверен, у парней сильный характер, они справятся со всеми испытаниями с высоко поднятой головой. Сил вам парни, здоровья и веры в себя. Держитесь. Вас не сломать!"