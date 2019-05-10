Андрей Шевченко сыграл в гольф с Джейми Реднапп и Джастином Тимберлейком

Драматические решения не закончились на полуфиналах Лиги чемпионов.
Только в серии пенальти определился победитель пары "Челси" и "Айнтрахта".
Впрочем, Андрей Шевченко в этот момент был занят и по игре бывшего клуба не следил.
Главный тренер сборной Украины встретился со старым другом Джейми Реднапп для игры в гольф.
Компанию экс-футболистам составил известный певец Джастин Тимберлейк.
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Кроме успехов на футольному поле Андрей Шевченко также умело играет в гольф.
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