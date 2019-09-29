Андрей Шевченко празднует день рождения

Шевченко – третий украинец который получил "Золотой мяч"

Лучший украинский футболист современности Андрей Шевченко отмечает свой 43-й день рождения.

Сообщает "Телеграф"

Шевченко родился 29 сентября 1976 года в с. Дворковщина (Яготинский район, Киевская область).

Он первым из украинцев завоевал Кубок Лиги чемпионов УЕФА и трижды становился ее лучшим бомбардиром. "Царь", как его прозвали на футбольном поле становился обладателем Золотого мяча (2004), чем сравнялся с другими украинцами Олегом Блохиным и Игорем Белановым.

Шевченко является лучшим бомбардиром за всю историю сборной Украины (48 голов).

За свою карьеру футболист выступал за киевское "Динамо", итальянский "Милан" и лондонский "Челси".

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С 2016 года Андрей Шевченко стал главным тренером сборной Украины.