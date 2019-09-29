Андрей Шевченко празднует день рождения

Лучший украинский футболист современности Андрей Шевченко отмечает свой 43-й день рождения.
Сообщает "Телеграф"
Шевченко родился 29 сентября 1976 года в с. Дворковщина (Яготинский район, Киевская область).
Он первым из украинцев завоевал Кубок Лиги чемпионов УЕФА и трижды становился ее лучшим бомбардиром. "Царь", как его прозвали на футбольном поле становился обладателем Золотого мяча (2004), чем сравнялся с другими украинцами Олегом Блохиным и Игорем Белановым.
Шевченко является лучшим бомбардиром за всю историю сборной Украины (48 голов).
За свою карьеру футболист выступал за киевское "Динамо", итальянский "Милан" и лондонский "Челси".
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С 2016 года Андрей Шевченко стал главным тренером сборной Украины.
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