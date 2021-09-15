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среда, 15 сентября 2021 07:21

Андрей Шевченко близок к переезду в Америку

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Андрей Шевченко близок к переезду в Америку
Шевченко может уехать за океан. Фото: Reuters

Три клуба американской лиги МЛС проявляют интерес к бывшему наставнику сборной Украины Андрею Шевченко. Об этом в своём аккаунте в "Twitter" сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, переговоры стартовали. При этом какие конкретно клубы заинтересованы в специалисте, не сообщается.

Шевченко возглавил национальную команду Украины с 2016 года, сменив в должности Михаила Фоменко. Напомним, сборная Украины на групповом этапе Евро-2020 одержала одну победу и вышла в плей-офф с третьего места благодаря дополнительным показателям. В 1/8 финала подопечные Шевченко в дополнительное время одолели Швецию (2:1), а в четвертьфинале разгромно проиграли Англии (0:4).

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Шевченко покинул пост главного тренера сборной после Евро-2020. Позже на пресс-конференции специалист заявил, что не собирался уходить из команды, однако глава УАФ Андрей Павелко не стал обсуждать с ним вопрос продления контракта. После ухода Шевченко пост главного тренера сборной Украины занял Александр Петраков.

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