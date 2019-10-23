Андрей Пятов рассказал, как привез пенальти

Накануне игры с "Динамо" Загреб Андрей Пятов провел блестящий матч за сборную против Португалии

Вратарь "Шахтера" Андрей Пятов прокомментировал ситуацию с пенальти в матче с загребским "Динамо".

"На повторах видно, что я его завалил. Но повторы не показывают полное видео. Но он приходит специально блокировать меня, я судье говорил, он не играет в мяч, даже не смотрит на него. Играет во вратаря. Судья так решил", - сообщает Tribuna.com

"Он и перед этим стоял, просто в корпус мне играл. Но пенальти.

Мы играли на победу. Домашний матч нужно было выигрывать. Сравняли, могли забить, но могли и пропустить.

У них тактика – они играют в 3 защитника. Если мы теряем мяч, получаем контратаку. Чем меньше теряем, тем меньше проблем.

Матч в Загребе – это не финал. Еще много матчей, ничего еще не решено. Нам нужно набирать максимум очков", – сказал Пятов.

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Вчера вратарь "Шахтера" Андрей Пятов толкнул нападающего соперников в своей штрафной площадке, за что был назначен пенальти. Матч закончился вничью – 2:2.