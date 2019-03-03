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воскресенье, 03 марта 2019 12:15

Андрей Проценко выиграл серебро Кубка Европы по легкой атлетике

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Андрей Проценко выиграл серебро Кубка Европы по легкой атлетике
Андрей Проценко. Фото: fakti.ks.ua

Украинский легкоатлет Андрей Проценко выиграл серебряную медаль Кубка Европы по легкой атлетике в помещении. Украинец показал второй результат в секторе по прыжкам в высоту.

Проценко с третьей попытки взял планку на высоте 2 метра и 26 сантиметров, но следующие высоты не покорились украинцу. Интересно, что Андрей разделил второе место с греком Констадиносом Баниотисом.

Золото континентального первенства выиграл итальянец Джанмарко Тамбери, который взял высоту в 2,32 м.

Кубке Европы по легкой атлетике проходит в Глазго с 1 по 3 марта.

https://sportarena.com
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Дата
03
марта

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