Анчелотти возглавил "Эвертон"

карло Анчелотти освободили после выхода "Наполи" в следующий круг Лиги чемпионов

Английский "Эвертон" объявил о назначении бывшего тренера "Наполи" итальянца Карло Анчелотти на пост главного тренера команды.

Стороны подписали соглашение, рассчитанное до июня 2024 года. Об этом сообщает ua-football

Итальянский специалист оставался без работы всего 10 дней, ведь 11 декабря он был уволен из "Наполи".

Ранее Анчелотти уже работал в АПЛ, возглавляя "Челси" с 2009 по 2011 год.

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60-летний итальянец приступит к исполнению своих обязанностей в воскресенье, а сегодня займет место на трибунах "Гудисон Парк" во время матча Премьер-Лиги против "Арсенала" тоже только что назначенного специалиста испанца Микеля Артеты.