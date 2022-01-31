Анчелотти отстранили от должности тренера "Реала"

Наставник "Реала" 62-летний Карло Анчелотти отстранен от работы с командой.
УЕФА сомневается в квалификации итальянского тренера, сообщает Corriere dello Sport.
Срок действия тренерской лицензии итальянского специалиста завершился 31 декабря 2021 года, поэтому чиновники в УЕФА хотят, чтобы Карло подтвердил свои знания, после чего снова вернулся к работе со "сливочными".
Ассоциация уже направила соответствующее предупредительное письмо Анчелотти. После сдачи экзамена и получения полного разрешения его сертификат будет продлен.
Карло Анчелотти ранее также тренировал "Реджану", "Парму", "Ювентус", "Милан", "Челси", "ПСЖ", "Реал", "Баварию", "Наполи" и "Эвертон". Трижды выиграл Лигу чемпионов. Он единственный тренер в истории, выигравший самые высокие дивизионы чемпионатов Италии, Англии, Франции и Германии.
Следующий свой матч "Реал" проведет 3 февраля в рамках Кубка Испании против "Атлетика".
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