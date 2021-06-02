Анчелотти будет работать с "Реалом" три года

Анчелотти уже тренировал "Реал". Фото: Reuters

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти возглавил мадридский "Реал".

"Карло Анчелотти будет новым тренером основной команды в следующие три сезона", - сообщает пресс-служба "Реала".

Анчелотти тренировал "Реал" с 2013-го по 2015 годы. В первом сезоне в клубе он привел "сливочных" к победе в Лиге чемпионов, которая стала для мадридцев 10-й в истории и первой с 2002 года. После ухода из команды Карло возглавлял "Баварию" и "Наполи", а в 2019-м пришел в "Эвертон".

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В минувшем сезоне "Реал" финишировал вторым в турнирной таблице испанской Примеры, уступив лишь "Атлетико". "Сливочные" набрали 84 очка в 38 матчах и до последнего тура претендовали на чемпионство. Однако "матрасники" одержали победу в решающей встрече и не упустили титул. В Лиге чемпионов "Реал" дошел до полуфинала, где проиграл "Челси", который по итогу стал обладателем трофея. Из Кубка Испании мадридцы вылетели уже на стадии 1/16 финала.