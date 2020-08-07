Американский миллиардер приобрел команду, которую тренирует преемник Луческу в "Шахтере"

Перстную Фонсека возглавляет "Рому" с лета 2019 года. Фото: ФК "Шахтер"

Американский миллиардер Ден Фридкин приобрел Итальянский футбольный клуб "Рома".

Сумма сделки - 591 млн евро. До 31 августа американец должен стать полноценным владельцем итальянского гранда, сообщает официальный сайт римского клуба.

По итогам сезона-2019/20 в Серии А "Рома" заняла 5-е место и будет играть в Лиге Европы в следующем сезоне. Главным тренером команды является экс-наставник "Шахтера" Паулу Фонсека.

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Дэн Фридкин - председатель и главный исполнительный директор The Friedkin Group. Он владеет компанией Toyota в странах Персидского залива. Также занимается гостиничным бизнесом. У него есть собственная киностудия.Forbes оценивает его состояние в 4,1 миллиарда долларов.