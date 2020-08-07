Американский миллиардер приобрел команду, которую тренирует преемник Луческу в "Шахтере"

 
Ексклюзивы
1/5
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 117
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 1998
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1071
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18594
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3699
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 918
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6894
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 981
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 837
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 621
Фото
Все фото
10
7
11
11
13
Сексапильная девушка Роналду в кружевном боди поразила аппетитными формами
Сексапильная девушка Роналду в кружевном боди поразила аппетитными формами
Яркая и сексуальная: фото горячей украинской баскетболистки
Яркая и сексуальная: фото горячей украинской баскетболистки
Сводит с ума: горячие фото молодой волейболистки
Сводит с ума: горячие фото молодой волейболистки
Сексуальная и зажигательная: соблазнительные фото горячей спортсменки
Сексуальная и зажигательная: соблазнительные фото горячей спортсменки
Невероятно красивая и милая: нежные фото молодой фигуристки
Невероятно красивая и милая: нежные фото молодой фигуристки
Видео
Все видео
Вернидуб победил команду Милевского и Хачериди
Вернидуб победил команду Милевского и Хачериди
Стали известны все участники 1/4 Лиги Европы
Стали известны все участники 1/4 Лиги Европы
Ястремская вышла в четвертьфинал турнира в Италии
Ястремская вышла в четвертьфинал турнира в Италии
"Шахтер" узнал соперника в 1/4 Лиги Европы
"Шахтер" узнал соперника в 1/4 Лиги Европы
"Манчестер Сити" одержал волевую победу над "Реалом"
"Манчестер Сити" одержал волевую победу над "Реалом"
Интервью
1/5
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 117
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 891
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 693
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 1998
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6894
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
05 августа 2020
Просмотров: 333
Голос перепілки
Вночі вийшов з хати. Світили тільки зорі, без місяця. Стояв і слухав прохолодно-переливчасті співи цвіркунів. І враз на тій самій ноті, до них ...
пятница, 07 августа 2020 11:34

Американский миллиардер приобрел команду, которую тренирует преемник Луческу в "Шахтере"

  Комментировать
Американский миллиардер приобрел команду, которую тренирует преемник Луческу в &quot;Шахтере&quot;
Перстную Фонсека возглавляет "Рому" с лета 2019 года. Фото: ФК "Шахтер"

Американский миллиардер Ден Фридкин приобрел Итальянский футбольный клуб "Рома".

Сумма сделки - 591 млн евро. До 31 августа американец должен стать полноценным владельцем итальянского гранда, сообщает официальный сайт римского клуба.

По итогам сезона-2019/20 в Серии А "Рома" заняла 5-е место и будет играть в Лиге Европы в следующем сезоне. Главным тренером команды является экс-наставник "Шахтера" Паулу Фонсека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лучший бомбардир Европы мог проспать выезд на игру

Дэн Фридкин - председатель и главный исполнительный директор The Friedkin Group. Он владеет компанией Toyota в странах Персидского залива. Также занимается гостиничным бизнесом. У него есть собственная киностудия.Forbes оценивает его состояние в 4,1 миллиарда долларов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Американский миллиардер приобрел команду, которую тренирует преемник Луческу в "Шахтере"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
августа

Священники начали в церквях пить пиво вместо вина

День пива: сколько литров в год выпивают украинцы

Без права на пищу: генсек подписал смертельный закон

Самое читаемое
Таран, погоня со стрельбой и драка: 19-летний водитель на &quot;Москвиче&quot; отомстил патрульным
Таран, погоня со стрельбой и драка: 19-летний водитель на "Москвиче" отомстил патрульным
5
 Просмотров: 8613
Каменских ошеломляет сексуальной фигурой в откровенном купальнике
Каменских ошеломляет сексуальной фигурой в откровенном купальнике
6
 Просмотров: 7704
&quot;Попросите Зеленского, чтобы больше к нам не приезжал&quot;
"Попросите Зеленского, чтобы больше к нам не приезжал" Просмотров: 6885
Трогательные фото, которые опровергли популярный миф о котах
Трогательные фото, которые опровергли популярный миф о котах
18
 Просмотров: 6867
Горы драгоценной посуды и вина - под немецким кафе нашли &quot;капсулу времени&quot;
Горы драгоценной посуды и вина - под немецким кафе нашли "капсулу времени"
5
 Просмотров: 5274
Спорт
"Динамо" готово продать своего нападающего за €13-15 млн
"Динамо" готово продать своего нападающего за €13-15 млн Просмотров: 36
Вернидуб победил команду Милевского и Хачериди
Вернидуб победил команду Милевского и Хачериди
 Просмотров: 108
Стали известны все участники 1/4 Лиги Европы
Стали известны все участники 1/4 Лиги Европы
 Просмотров: 504
Ястремская вышла в четвертьфинал турнира в Италии
Ястремская вышла в четвертьфинал турнира в Италии
 Просмотров: 81
"Шахтер" узнал соперника в 1/4 Лиги Европы
"Шахтер" узнал соперника в 1/4 Лиги Европы
 Просмотров: 423
Больше всего комментируют
9
Партия "Слуга народа" планирует создать коалицию с ОПЗЖ - СМИ
3
Исполнение гимна в столичных школах может иметь неожиданные последствия
2
Взрыв в Бейруте: рассказали подробности о судне, которое прибыло из Мариуполя
2
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2
На Коломойского завели дело за "отмывание денег" Приватбанка
Голосов: 610
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua