Американский чемпион объявил о своем намерении побить Ломаченко

Шакур Стивенсон. Фото: instagram.com/shakurstevenson

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе 24-летний Шакур Стивенсон хочет сразиться с украинским легковесом Василием Ломаченко.

Американец утверждает, что согласился бы на такой бой в случае победы в унификации с обладателем пояса WBC Оскаром Вальдесом.

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"Все зависит от того, какие дальше будут варианты. Пока мы не знаем. Сначала мне нужно пройти Вальдеса, но я бы хотел провести бой с Ломаченко. Мне хочется вписать его имя в свое резюме.

Я побил Джамела Херринга, теперь попытаюсь победить Вальдеса, а дальше посмотрим. Мне нужно оставаться сфокусированным на Вальдесе", - сказал Стивенсон на подкасте DAZN Boxing, передает fightnews.info.

Поединок Шакур Стивенсон - Оскар Вальдес запланирован на 30 апреля. Американец провел в профи-ринге 17 боев, одержал 17 побед, 9 из которых нокаутом. Серебряный призер Олимпиады-2016. Ломаченко сейчас пытается заполучить бой с абсолютным чемпионом мира в легком весе Джорджем Камбососом. За право сразиться с австралийцем он борется с Девином Хэйни и Райаном Гарсией.