Американский боксер сенсационно проиграл тяжелым нокаутом чемпионский титул

Морис Хукер продержался в ринге только до 6 раунда в бою

Боксер из США потерпел первое поражение в карьере, потеряв все чемпионские пояса.

Американский суперлегковаговик Морис Хукер потерпел первое поражение в карьере и проиграл титул чемпиона мира по версии WBO.

Объединительный бой с соотечественником Хосе Карлосом Рамиресом, обладателем титула, по версии WBC, завершился в 6-м раунде.

Рамирес потряс соперника левым хуком и бросился на добивание. Рефери Марк Нельсон попытался остановить схватку, но Хукер все равно успел пропустить мощный удар в подбородок.

Jose Ramirez becomes the unified junior welterweight champion! #HookerRamirez pic.twitter.com/Yt2phbMbNM — On The Ropes (@OTRboxingshow) 28 июля 2019 г.

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Морис Хукер - известный американский боксер. Бывший обладатель пояса WBO в весовой категории 63,5 кг, которым владел с 2018-го.