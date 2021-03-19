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пятница, 19 марта 2021 11:09

Американский боксер нокаутировал соперника раньше, чем его секундант начал смотреть бой

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19 марта 1996 года в Лонг-Бич, США, состоялся бой американских супертяжеловесов, в котором встретились перспективный нокаутер Джереми Уильямс и середняк Артур Уизерс. До боя 23-летний Уильямс имел 24 победы, 21 из которых нокаутом, и одно поражение. Шел на серии из девяти досрочных побед.

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На предматчевой пресс-конференции Уизерс заявил, что даже если проиграет, то поражение будет по очкам, а не нокаутом. Вышло иначе. Тренер Уильямса Джо Гуссен перед стартовым гонгом пожелал своему подопечному успеха, спрыгнул с ринга чтобы сесть на табуретку и наблюдать за боем. Вернулся в сторону ринга, но уже слишком поздно. Бой до тех пор закончился.

Уильямс нокаутировал Визерса, пробив всего три удара на стартовых секундах. Заключительным был мощный правый апперкот в подбородок на шестой секунде поединка. Рефери досчитал до четырех и подал знак об окончании боя. От стартового гонга до сигнала рефери об остановке боя прошло всего 10 секунд. Рефери Марти Денкин зафиксировал самую быструю победу в истории штата Калифорния и одну из самых быстрых побед в истории бокса.

Рефери Марти Денкин зафиксировал самую быструю победу в истории штата Калифорния

- Когда Уизерс упал, его глаза закатились под лоб, - прокомментировал Денкин. - Я дал ему еще секунду чтобы он сфокусировал взгляд. Зачем продолжать считать, если вы можете дать врачу еще пять секунд чтобы он поработал с ним?

В июне 1996 года Джереми Уильямс претендовал на титул чемпиона мира. Он встретился в бою за вакантный пояс WBO с непобежденным британцем Генри Акинванде и был нокаутирован в третьем раунде. На претендентский уровень больше не выходил. Более чем за 20-летнюю профи-карьеру провел 49 поединков, 43 выиграл, 35 нокаутов, 5 проиграл и один завершил вничью.

Автор: Василий Танкевич
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Дата
19
марта

Американский боксер нокаутировал соперника раньше, чем его секундант начал смотреть бой

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