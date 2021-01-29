Американский бизнесмен стал вице-президентом "Динамо"

Марк Гинзбург будет отвечать за вопросы инноваций в "Динамо". Фото: "Динамомания"

Американский бизнесмен Марк Гинзбург стал новым вице-президентом "Динамо".

Гинзбург будет отвечать за вопросы инноваций и диджитализации в столичном клуба, сообщает Официальное сайт "Динамо".

"Я не приехал, чтобы прицениться и купить" Динамо ". Я последние 29 лет живу в режиме 2 недели в Киеве, 2 недели в Нью-Йорке, потом стало 3 недели в Киеве, 2 недели в Нью-Йорке. Вот в таком режиме я существую.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Луческу взял на второй сбор "Динамо" 31 футболиста

У меня отношение к "Динамо" специфическое. Яркое воспоминание детства - это 6 октября 1975. Когда папа купил 2 билета на матч Суперкубка УЕФА с "Баварией". Я помню игру, атмосферу на стадионе.

Поверьте мне, чистая любовь к клубу и желание сделать его лидером. Сделать клуб технологическим лидером и дать ему мировую известность и авторитет - это можно. Я осознал это. И я могу способствовать этому", - прокомментировал свое назначение Гинзбург

Марк Гинзбург родился в Киеве, но эмигрировал в США в конце 80-х. Он является основателем "Украинской инвестиционного холдинга", президентом Федерации робототехники Украины и послом Global Blockchain Business Council.