Американские красавицы подрались на голых кулаках

Бой красавиц длился 5 раундов. Фото: MMA Fighting

В Тампе (Флорида, США) состоялся турнир по боям на голых кулаках BKFC 19, главным событием которого стал бой американок Пейдж Ванзант и Рейчел Остович.

Бой бывших участниц UFC прошел всю дистанцию. По итогам пяти раундов победу присудили Остович - 49:46, 48:47, 48:47.

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Ранее сообщалось, что украинский боксер-супертяжеловес Александр Усик подписал контракт на бой из чемпионом Энтони Джошуа из Великобритании. В 2017 году британцу проиграл Владимир Кличко.