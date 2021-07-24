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воскресенье, 25 июля 2021 06:11

Американские красавицы подрались на голых кулаках

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Американские красавицы подрались на голых кулаках
Бой красавиц длился 5 раундов. Фото: MMA Fighting

В Тампе (Флорида, США) состоялся турнир по боям на голых кулаках BKFC 19, главным событием которого стал бой американок Пейдж Ванзант и Рейчел Остович.

Бой бывших участниц UFC прошел всю дистанцию. По итогам пяти раундов победу присудили Остович - 49:46, 48:47, 48:47.

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Ранее сообщалось, что украинский боксер-супертяжеловес Александр Усик подписал контракт на бой из чемпионом Энтони Джошуа из Великобритании. В 2017 году британцу проиграл Владимир Кличко.

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