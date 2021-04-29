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четверг, 29 апреля 2021 12:51

Американская модель требует от Роналду €60 млн в деле об изнасиловании

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Американская модель требует от Роналду €60 млн в деле об изнасиловании
Криштиану Роналду выступает в Серии А уже третий сезон. Фото: REUTERS

Американская модель Кэтрин Майорга хочет отсудить у форварда сборной Португалии и "Ювентуса" Криштиану Роналду €60 млн.

Майорга подала в суд на португальца по делу о так называемом изнасиловании. В документах отмечается, что американка требует у форварда "Ювентуса" более €60 млн компенсации за "боль и страдания", сообщает Mirror.

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Три года назад Майорга заявила, что в 2009-м Роналду изнасиловал ее. Позже стало известно, что между женщиной и футболистом были интимные отношения по обоюдному согласию, а в 2010 году Роналду заплатил модели почти €400 тыс. за неразглашение информации.

Предыдущая попытка американки через суд получить деньги от Роналду ничем не закончилась. Португальцу удалось опровергнуть все доводы стороны обвинения.

У Криштиану Роналду четверо детей. Первый сын, Криштиану-младший, родился 17 июня 2010 года от неизвестной матери. Роналду заявил, что является единственным опекуном ребенка и по соглашению с матерью новорожденного публично не раскрывает ее имя. С 2010-го по 2015 год находился в отношениях с российской супермоделью Ириной Шейк. В июне 2017-го у Роналду появились близнецы от суррогатной матери, детей назвали Ева и Матео. Находится в отношениях с испанской моделью Джорджиной Родригес, от которой 12 ноября 2017 года у него появилась дочь Алана Мартина.

Португалец выступал за "Спортинг", "МЮ" и "Реал". С лета 2018-го защищает цвета "Ювентуса".

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