Амбиции Ярославского, возможен возвращение Маркевича и бывших звезд: что нужно знать о возрожденный "Металлист".

Мирон Маркевич сейчас находится без работы. Фото: FootBoom.com

Харьковский "Металлист" вернулся в украинском футболе летом 2021 года. Победитель второй лиги прошлого сезона клуб "Металл" вернул себе название, яки принадлежал клубу, который обанкротился в 2016 году.

Александр Ярославский снова взял под опеку клуба, продал в 2013 году Сергею Курченко.

В текущем сезоне "Металлист" лидирует в первой лиге. Команда из Харькова стопроцентный результат после шести туров.

Журналист журнала "Футбол" Сергей Шевченко специально для Gazeta.ua рассказал больше подробно о возрожденный "Металлист".

"Металлист" имеет стопроцентный результат в первой лиге. В чем сила команды?

Сила этого "Металлиста" - в тех условиях, которые обеспечивает Александр Ярославский. В первую очередь это качественный набор игроков. Вдохновляет и сама атмосфера возрождения клуба: команда чувствует себя увереннее, когда на домашние матчи приходят десятки тысяч зрителей. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Петраков спровоцировал конфликт с лидерами сборной: почему Украина рискует не поехать на Кубок мира

Что может помешать выйти в УПЛ?

Уверен, что "Металлист" выйдет в УПЛ. Помешать могут только какие-то масштабные события, влияющие на финансирование клуба.

Кто лидер "Металлиста"?

Я бы назвал по одному игроку из каждой линии: защита - Виталий Федорив, полузащита - Фарес Балулу, нападение - Матеус Пейшото.

Стоит ждать возвращение кого-то из бывших звезд?

Строится новая команда, но бывшие звезды - это интересно для болельщиков. Мог быть оригинальный вариант с Жажей, но он, выступая в Таиланде, получил дисквалификацию за употребление допинга. Может быть, Марлос, у которого заканчивается контракт с Шахтером? Он как раз не попадает под лимит.

"Металлист" дальше будет делать ставку на латиноамериканцев?

Так, уже сейчас заметно, что "Металлист" охотно и успешно подписывает игроков из Южной Америки. Пока клуб сдерживает жесткое ограничение в первой лиге, но через год латиноамериканские связи Евгения Красникова будут использоваться на полную.

Александр Кучер как тренер имеет потенциал и готов работать с командой в УПЛ?

Кучер-тренер - пока загадка. Нет ни малейшего повода заменять его, но очень Металлист превосходит другие команды лиги по набору игроков. Тем интереснее кубковый матч с "Десной", это экзамен для Кучера.

Маркевич и Марлос могут вернуться в "Металлист"

Мирон Маркевич уже пройденный этап для "Металлиста"?

Не исключаю возвращения Маркевича в клуб. Похоже, он еще не сказал последнего слова. Многое зависит от того, как будет справляться Кучер.

Готова уже команда для УПЛ кадрово?

"Металлист" уже сейчас прилично укомплектован, но для игры в УПЛ стоит ожидать дальнейшего усиления как легионерами, так и квалифицированными украинскими игроками.

В следующем сезоне "Металлист" готов бросить вызов "Динамо" и "Шахтеру" будет середняком?

Думаю, что с ходу соперничать с грандами не получится, но команда не должна отставать. Вероятно, "Металлист" будет способен в первом же сезоне бороться за места в еврокубках.

В следующем туре "Металлист" сыграет против "Авангарда" в гостях. Игра состоится 12 сентября в 18:45.

Две лучшие команды первой лиги выходят на прямую в УПЛ, а 3-4 сыграют в переходных матчах. "Металлист" - украинский футбольный клуб из Харькова. Основан в 1925 году. Серебряный призер Чемпионата Украины по футболу 2012/13, шестикратный бронзовый призер чемпионатов Украины. Четвертьфиналист Лиги Европы УЕФА в сезоне 2011/12. Обладатель Кубка СССР 1988 года, финалист Кубка Украины 1992 года.