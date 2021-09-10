Амбиции Ярославского, возможен возвращение Маркевича и бывших звезд: что нужно знать о возрожденный "Металлист".

 
Ексклюзивы
1/5
Как арабские туристы развлекаются во Львове: фоторепортаж
Как арабские туристы развлекаются во Львове: фоторепортаж
1 Просмотров: 13563
"Были черные пятна, на шее – красные следы. Cказали, повреждений нет" – брат убитого полицейскими Дмитрия Никифоренко
"Были черные пятна, на шее – красные следы. Cказали, повреждений нет" – брат убитого полицейскими Дмитрия Никифоренко
Просмотров: 684
Точечные решения или отставка правительства? На что готов пойти Зеленский
Точечные решения или отставка правительства? На что готов пойти Зеленский
Просмотров: 405
"Должен был сесть в тюрьму еще в 1990-х" - в Facebook гудят о Тищенко
"Должен был сесть в тюрьму еще в 1990-х" - в Facebook гудят о Тищенко
Просмотров: 3186
"Знаешь, сколько стоит час твоей жизни? Дели годовой доход на 8760". О чем говорят в очереди на вакцинацию
"Знаешь, сколько стоит час твоей жизни? Дели годовой доход на 8760". О чем говорят в очереди на вакцинацию
Просмотров: 369
Невакцинированным ограничат доступ к публичным местам
Невакцинированным ограничат доступ к публичным местам
Просмотров: 558
"Не надо сводить всю нашу культуру к селу и страданиям" - Гундорова
"Не надо сводить всю нашу культуру к селу и страданиям" - Гундорова
Просмотров: 279
Украинцы, белорусы, литовцы и поляки разгромили московитов под Оршей. Как во Львове праздновали годовщину
Украинцы, белорусы, литовцы и поляки разгромили московитов под Оршей. Как во Львове праздновали годовщину
Просмотров: 2043
Деньги олигархов или Офис президента: какие группы влияния победят в Верховной Раде
Деньги олигархов или Офис президента: какие группы влияния победят в Верховной Раде
Просмотров: 270
"Разумкову надо беречься - политолог озвучил планы Зеленского на Раду
"Разумкову надо беречься - политолог озвучил планы Зеленского на Раду
Просмотров: 792
Фото
Все фото
5
7
5
10
8
В Киев съехались легендарные футболисты &quot;Реала&quot;
В Киев съехались легендарные футболисты "Реала"
&quot;Пять лет тренировался по четыре часа в день&quot; - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
"Пять лет тренировался по четыре часа в день" - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Как сборная Украины выступала на Параолимпиаде - фоторепортаж
Как сборная Украины выступала на Параолимпиаде - фоторепортаж
Своего жилья не имеет: спортсменка полученную за Олимпиаду квартиру отдала тренеру
Своего жилья не имеет: спортсменка полученную за Олимпиаду квартиру отдала тренеру
Видео
Все видео
Месси превзошел достижение Пеле
Месси превзошел достижение Пеле
Пенальти уже на четвертой секунде встречи - в квалификации к Кубку мира установили рекорд
Пенальти уже на четвертой секунде встречи - в квалификации к Кубку мира установили рекорд
После матча с Чехией Петраков поссорился с журналистом
После матча с Чехией Петраков поссорился с журналистом
Рекорд Италии: результаты матчей отбора к Кубку мира
Рекорд Италии: результаты матчей отбора к Кубку мира
Жена Джоковича показала, как он моет посуду
Жена Джоковича показала, как он моет посуду
Интервью
1/5
"Житель города съедает до 95 килограммов картофеля в год" - експерт о новом урожае и ценах
"Житель города съедает до 95 килограммов картофеля в год" - експерт о новом урожае и ценах
Просмотров: 144
Амбиции Ярославского, возможен возвращение Маркевича и бывших звезд: что нужно знать о возрожденный "Металлист".
Амбиции Ярославского, возможен возвращение Маркевича и бывших звезд: что нужно знать о возрожденный "Металлист".
Просмотров: 171
Звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" в Украине заказывала борщ и хреновуху: откровенности актрисы на Comic Con Ukraine
Звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" в Украине заказывала борщ и хреновуху: откровенности актрисы на Comic Con Ukraine
Просмотров: 2628
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
Просмотров: 1458
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 1242
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
10 сентября 2021
Просмотров: 135
Картоплиння
Вони все йдуть і йдуть, вишивані першовересневі школярі. Я наслухаюся. У вуличному просторі завжди нашорошую вуха, як локатори. Поготів, коли бачу ...
пятница, 10 сентября 2021 21:00

Амбиции Ярославского, возможен возвращение Маркевича и бывших звезд: что нужно знать о возрожденный "Металлист".

  Комментировать
Амбиции Ярославского, возможен возвращение Маркевича и бывших звезд: что нужно знать о возрожденный &quot;Металлист&quot;.
Мирон Маркевич сейчас находится без работы. Фото: FootBoom.com

Харьковский "Металлист" вернулся в украинском футболе летом 2021 года. Победитель второй лиги прошлого сезона клуб "Металл" вернул себе название, яки принадлежал клубу, который обанкротился в 2016 году.

Александр Ярославский снова взял под опеку клуба, продал в 2013 году Сергею Курченко.

В текущем сезоне "Металлист" лидирует в первой лиге. Команда из Харькова стопроцентный результат после шести туров.

Журналист журнала "Футбол" Сергей Шевченко специально для Gazeta.ua рассказал больше подробно о возрожденный "Металлист".

"Металлист" имеет стопроцентный результат в первой лиге. В чем сила команды?

Сила этого "Металлиста" - в тех условиях, которые обеспечивает Александр Ярославский. В первую очередь это качественный набор игроков. Вдохновляет и сама атмосфера возрождения клуба: команда чувствует себя увереннее, когда на домашние матчи приходят десятки тысяч зрителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Петраков спровоцировал конфликт с лидерами сборной: почему Украина рискует не поехать на Кубок мира

Что может помешать выйти в УПЛ?

Уверен, что "Металлист" выйдет в УПЛ. Помешать могут только какие-то масштабные события, влияющие на финансирование клуба.

Кто лидер "Металлиста"?

Я бы назвал по одному игроку из каждой линии: защита - Виталий Федорив, полузащита - Фарес Балулу, нападение - Матеус Пейшото.

Стоит ждать возвращение кого-то из бывших звезд?

Строится новая команда, но бывшие звезды - это интересно для болельщиков. Мог быть оригинальный вариант с Жажей, но он, выступая в Таиланде, получил дисквалификацию за употребление допинга. Может быть, Марлос, у которого заканчивается контракт с Шахтером? Он как раз не попадает под лимит.

"Металлист" дальше будет делать ставку на латиноамериканцев?

Так, уже сейчас заметно, что "Металлист" охотно и успешно подписывает игроков из Южной Америки. Пока клуб сдерживает жесткое ограничение в первой лиге, но через год латиноамериканские связи Евгения Красникова будут использоваться на полную.

Александр Кучер как тренер имеет потенциал и готов работать с командой в УПЛ?

Кучер-тренер - пока загадка. Нет ни малейшего повода заменять его, но очень Металлист превосходит другие команды лиги по набору игроков. Тем интереснее кубковый матч с "Десной", это экзамен для Кучера.

Маркевич и Марлос могут вернуться в "Металлист"

Мирон Маркевич уже пройденный этап для "Металлиста"?

Не исключаю возвращения Маркевича в клуб. Похоже, он еще не сказал последнего слова. Многое зависит от того, как будет справляться Кучер.

Готова уже команда для УПЛ кадрово?

"Металлист" уже сейчас прилично укомплектован, но для игры в УПЛ стоит ожидать дальнейшего усиления как легионерами, так и квалифицированными украинскими игроками.

В следующем сезоне "Металлист" готов бросить вызов "Динамо" и "Шахтеру" будет середняком?

Думаю, что с ходу соперничать с грандами не получится, но команда не должна отставать. Вероятно, "Металлист" будет способен в первом же сезоне бороться за места в еврокубках.

В следующем туре "Металлист" сыграет против "Авангарда" в гостях. Игра состоится 12 сентября в 18:45.
Две лучшие команды первой лиги выходят на прямую в УПЛ, а 3-4 сыграют в переходных матчах.

"Металлист" - украинский футбольный клуб из Харькова. Основан в 1925 году. Серебряный призер Чемпионата Украины по футболу 2012/13, шестикратный бронзовый призер чемпионатов Украины. Четвертьфиналист Лиги Европы УЕФА в сезоне 2011/12. Обладатель Кубка СССР 1988 года, финалист Кубка Украины 1992 года.

Автор: Сергей Тищенко
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Амбиции Ярославского, возможен возвращение Маркевича и бывших звезд: что нужно знать о возрожденный "Металлист".». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
сентября

Издали распоряжение о переводе украинского языка на латиницу

На комика завели уголовное дело

Впервые наказали выпившего водителя

Самое читаемое
В МЧС РФ солгали об обстоятельствах смерти министра Зиничева
В МЧС РФ солгали об обстоятельствах смерти министра Зиничева Просмотров: 34192
Талибы вошли в посольство Норвегии - что они там нашли
Талибы вошли в посольство Норвегии - что они там нашли
4
 2 Просмотров: 15030
Как арабские туристы развлекаются во Львове: фоторепортаж
Как арабские туристы развлекаются во Львове: фоторепортаж
31
 1 Просмотров: 13617
Петраков спровоцировал конфликт с лидерами сборной: почему Украина рискует не поехать на Кубок мира
Петраков спровоцировал конфликт с лидерами сборной: почему Украина рискует не поехать на Кубок мира
 Просмотров: 10602
Хоуп Билл ошеломила провокационными фото
Хоуп Билл ошеломила провокационными фото
7
 Просмотров: 6948
Спорт
В Киев съехались легендарные футболисты "Реала"
В Киев съехались легендарные футболисты "Реала"
5
 Просмотров: 1143
В Казахстане опровергают позитивный допинг-тест у еще одного игрока сборной
В Казахстане опровергают позитивный допинг-тест у еще одного игрока сборной Просмотров: 180
Свитолина впервые за полтора года поднялась на четвертое место мирового рейтинга
Свитолина впервые за полтора года поднялась на четвертое место мирового рейтинга Просмотров: 144
Украинцы в футболе более талантливые чем россияне – экс-игрок "Спартака"
Украинцы в футболе более талантливые чем россияне – экс-игрок "Спартака" Просмотров: 270
Гризманн сменил имидж после перехода в "Атлетико"
Гризманн сменил имидж после перехода в "Атлетико" Просмотров: 207
Больше всего комментируют
8
Россия ведет войну против Украины, но мир сплоченный только в Facebook - Зеленский
7
Будущие пенсионеры должны рассчитывать на себя - советник главы ОП
5
Магучих объяснила очередное фото с россиянкой
4
Украинская армия может освободить Донецк и Луганск - секретарь СНБО
4
У Путина отреагировали на слова Зеленского о полномасштабной агрессии РФ
Голосов: 150
Голосование Сборная Украины по футболу будет играть на Кубке мира-2022?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть