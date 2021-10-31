Аллегри назвал "Ювентус" середняком

Аллегри уверен, что вытащит команду. Фото: Reuters

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после пражения в матче 11-го тура итальянской Серии А с "Вероной" (1:2) высказался о проблемах туринского клуба.

"Слова сейчас бессмысленны. Мы находимся в плохой ситуации и должны принять тот факт, что сейчас "Ювентус" является середняком. Мы можем выйти из сложившейся ситуации, проявив немного больше решимости и поработав над качеством игры. Вытащим себя из этой ситуации. Нет смысла жалеть себя, это не поможет. Нужно просто сосредоточиться на том, что нужно сделать, и тогда всё будет улажено.

Футболка "Ювентуса" не гарантирует нам победу в матчах с командами из середины таблицы. Мы должны зарабатывать каждое очко и делать это с правильным отношением", — приводит слова Аллегри Football Italia со ссылкой на DAZN.

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После 9 туров "Ювентус" имеет 15 очков и занимает 9 место в чемпионате. Летом Массимилиано Аллегри сменил на тренерском мостике Андреа Пирло, который тренировал команду в прошлом сезоне.