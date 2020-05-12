Алиев пожаловался на Блохина

Александр Алиев провел 28 матчей за сборную Украины. Фото: ФК "Динамо" Киев

Бывший игрок "Динамо" и сборной Украини.Олександр Алиев обвиняет Олега Блохина в отсутствии доверия.

Блохин не доверял Алиеву в национальной команде и подозревал в симуляции во время работы в "Динамо",

"Почему я в 2012-м году закончил играть за сборную Украины? Тогда был тренером Олег Блохин. На Евро-2012 я сыграл одну игру. И все. Затем, можно сказать, что в "Динамо" я за него не играл. И закончил со сборной. Хотя я играл во всех товарищеских матчах, которые мы проводили в рамках подготовки к Евро-2012 до прихода Блохина. Как только пришел Блохин, я перестал играть.

Потом он меня в "Динамо" вернул из аренды. Сказал, что хочет, чтобы я вернулся. Я приехал, у нас не было скандала. Я получил травму на сборах в Испании. Я дернул мышцу. Он не верил, что я дернул. Он хотел, чтобы я сделал МРТ в Испании. Я хотел ехать в Киев к знакомому врачу Анны Яковлевне. Я приехал - оказалось, что был надрыв. Но тренерский штаб "Динамо" не поверил, что у меня травма. Они думали, что я "косил". Но такого не было, у меня действительно была травма. Затем отношения с Блохиным у меня закончились полностью ", - рассказал Алиев в эфире ютуб-программы "Кент".

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Александр Алиев играл в национальной сборной Украины и киевском "Динамо" под руководством Олега Блохина.