Алиев извинился перед полицейскими за свое поведение

Последние 3 года Алиев играет за любительские киевские команды

Экс-игрок киевского "Динамо" Александр Алиев осознал свою вину перед полицейскими и опубликовал об этом пост в социальной сети Фейсбук.

"Друзья! Вы наверняка уже видели видео, где показан мой конфликт с полицией. Я так и не понял, за что меня остановили, но это не оправдывает мое поведение. Я вел себя неподобающе. Прошу прощения у сотрудников полиции. Простите меня пожалуйста. Я был неправ ", - написал Алиев на своей странице в Фейсбук.

Сотрудник полиции остановил авто футболиста и попросил водителя автомобиля предоставить документы, на что экс-игрок "Динамо" вместе со своим товарищем отреагировали достаточно жестко, подбирали слов в споре и угрожали работникам киевской полиции.

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Александр Алиев 4 раза становился чемпионом Украины в составе "Динамо", сколько раз становился обладателем Кубка страны. Кроме "Динамо", выступал за "Локомотив" Москва и "Металлург" Запорожье, "Анжи". 2016-го начал играть на любительском уровне.