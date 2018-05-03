"Алетико" - "Арсенал" 0:0. LIVE (перерыв)

"Атлетико" имеет преимущество над "Арсеналом" за счет гола на выезде. Фото: Sky Sports

В четверг, 3 мая, в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы "Атлетико" в родных стенах сразится с "Арсеналом". Первый матч в Лондоне завершился ничьей - 1:1 (забивали французы Ляказетт и Гризманн).

Gazeta.ua предлагает онлайн-трансляцию поединка в Мадриде.

Встреча будет обслуживать итальянская бригада арбитров во главе с Джанлукой Рокки, которому будут помогать Эленито Ди Либераторе и Мауро Тонолини. Четвертый судья - Алессандро Костанцо.

Стыртовые составы:

"Атлетико": Облак, Годин, Лукас, Хименес, Тейе Партей, Коке, Гризманн, Сауль, Габи, Витол, Коста

"Арсенал": Оспина, Косьельни, Рэмзи, Уилшир, Эзил, Монреаль, Мустафе, Уэлбек, Бельерин, Джака, Ляказетт

Матч начался

6' Первый удар в матче нанес форвард "Атлетико" Диего Коста, "выгрыз" мяч у соперника, и пробил мимо голкипера - не точно.

9' Серьезная кадровая потеря у "канониров" - травму получил центральный защитник Косьельни, который не смог продолжить игру и был в итоге заменен на Чемберса.

15' Опасно у ворот "Атлетико": англичане в два касания достались чужой штрафной, Ляказетт был в отличной позиции без опеки, однако партнер не сумел отдать ему точный пас.

23' Чемберс в борьбе сильно разбил голову Гризманну, у которого не останавливается кровь. Несмотря на это, француз продолжил игру.

27' Ляказетт получил пас вблизи ворот, но немного замешкался и потерял возможность пробить, отдал передачу на Озила - тот тоже начал что-то думать, и "Арсенал" потерял неплохой шанс отличиться.

32' Уилшир острым пасом выводил Монреаля на ворота - защитник не сумел опередить оппонента, которого грубо толкнул в спину. Сразу извинился.

37' После нескольких верховых дуэлей мяч отскочил к Коке, который, положив корпус, коварно пробил из-за пределов штрафной - мяч прошел рядом с дальней штангой.

38' Гризманн получил пас в штрафной, развернулся и опасно пробил с близкого расстояния - совсем немного не вистало для гола.

Перерыв

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Финал Лиги Европы состоится 16 мая во французском Лионе.