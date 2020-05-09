"Александрия" и "Заря" не хотят доигрывать чемпионат в Киеве

 
Ексклюзивы
1/5
Когда подешевеет доллар
Когда подешевеет доллар
Просмотров: 2889
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 423
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
1 Просмотров: 2583
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
1 Просмотров: 2394
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 2106
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 999
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1476
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 1242
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1926
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1665
Фото
Все фото
15
11
9
10
14
Секс-символ ММА: фото невероятно сексуальной Пейдж Ванзант
Секс-символ ММА: фото невероятно сексуальной Пейдж Ванзант
Фото горячей теннисистки, которая первой снялась в Playboy
Фото горячей теннисистки, которая первой снялась в Playboy
Мать Неймара выгнала 23-летнего сожителя, узнав о его любви к мужчинам
Мать Неймара выгнала 23-летнего сожителя, узнав о его любви к мужчинам
52-летняя мать Неймара соблазнила молодого киберспортсмена: фото пары
52-летняя мать Неймара соблазнила молодого киберспортсмена: фото пары
Сексуальная и откровенная: как выглядит девушка звездного полузащитника &quot;Реала&quot;
Сексуальная и откровенная: как выглядит девушка звездного полузащитника "Реала"
Видео
Все видео
Капитан "Динамо" и защитник "Шахтера" занялись аэробикой (видео)
Капитан "Динамо" и защитник "Шахтера" занялись аэробикой (видео)
16-летний футболист погиб в ДТП
16-летний футболист погиб в ДТП
Легендарного капитана "Милана" не взяли в "Интер"
Легендарного капитана "Милана" не взяли в "Интер"
"Уже едет крыша" – Зинченко пожаловался на отсутствие футбола
"Уже едет крыша" – Зинченко пожаловался на отсутствие футбола
Год назад состоялся один из самых запоминающихся камбэк в историии Лиги чемпионов
Год назад состоялся один из самых запоминающихся камбэк в историии Лиги чемпионов
Интервью
1/5
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 423
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
1 Просмотров: 2583
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1737
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 1215
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3798
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
08 мая 2020
Просмотров: 234
Вірус як шанс
Наприкінці Першої світової війни світ став жертвою нової катастрофи – "іспанського грипу". Він виявився ще більшим прокляттям, ніж сама війна. ...
суббота, 09 мая 2020 09:30

"Александрия" и "Заря" не хотят доигрывать чемпионат в Киеве

  Комментировать
&quot;Александрия&quot; и &quot;Заря&quot; не хотят доигрывать чемпионат в Киеве
В прошлом году Владимир Шаран вывел свою команду в Лигу Европы. Фото Football.UA

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран озвучил позицию клуба: нынешний сезон должен быть доигран в разных городах. Такого же мнения придерживается другой отдаленный от Киева участник топ-6 "Заря".

"Мы сегодня разговаривали с директором клуба и президентом. Пришли к выводу, что это было бы неправильно, в таком случае нарушится спортивный принцип. Команда не должна все время находиться и играть в другом городе. Мы категорически против этого предложения. Понятно, что другим командам это выгодно", — рассказал Шаран в интервью Football.ua.

"К тому же, в Киеве выявлено больше случаев коронавируса, это тоже нужно учитывать. Отели, тренировки, восстановление – это все как в тумане. Мы не понимаем, почему семьи должны находиться в Александрии, а мы будем проводить полтора месяца в Киеве".

"Мы разговаривали с "Зарей", они разделяют это мнение. Если такое решение будет принято в четверг, мы будем настаивать на нашей позиции".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Если чемпионат не доиграют, "Динамо" должно быть выше "Зари" из-за клубного рейтинга" - Яворский

Ранее генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин выступил с идеей сыграть оставшиеся туры Премьер-лиги в двух городах, чтобы уменьшить затраты клубов на перелеты.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Александрия" и "Заря" не хотят доигрывать чемпионат в Киеве». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
мая

Симон Петлюра хотел украинизировать армию

Сегодня День победы над нацизмом во Второй мировой войне

На выставку гостей доставляли вертолетами

Самое читаемое
Лилия Ребрик празднует 39-летие: показали самые сексуальные фото телеблондинки
Лилия Ребрик празднует 39-летие: показали самые сексуальные фото телеблондинки
12
 Просмотров: 15264
&quot;Я миллионер. Мне п***й&quot;: 15-летний парень устроил стрельбу в прямом эфире (18+)
"Я миллионер. Мне п***й": 15-летний парень устроил стрельбу в прямом эфире (18+)
 Просмотров: 12222
Показали коллекцию сокровищ, которые прятал у себя электрик
Показали коллекцию сокровищ, которые прятал у себя электрик
 Просмотров: 10035
Настя Каменских в нежной белом платье поделилась самым главным в жизни
Настя Каменских в нежной белом платье поделилась самым главным в жизни
7
 Просмотров: 9450
Мужу повезло: фитнес-модель вызывала восхищение и зависть сексуальными формами
Мужу повезло: фитнес-модель вызывала восхищение и зависть сексуальными формами
3
 Просмотров: 8469
Спорт
В Москве и Санкт-Петербурге катастрофа с коронавирусом – игрок "Уфы"
В Москве и Санкт-Петербурге катастрофа с коронавирусом – игрок "Уфы" Просмотров: 27
Зозуля расколол мою команду на две части – игрок "Луго"
Зозуля расколол мою команду на две части – игрок "Луго" Просмотров: 513
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
 Просмотров: 423
Капитан "Динамо" и защитник "Шахтера" занялись аэробикой (видео)
Капитан "Динамо" и защитник "Шахтера" занялись аэробикой (видео)
 Просмотров: 207
60-миллионный новичок "Реала" сломал ногу тренируясь дома
60-миллионный новичок "Реала" сломал ногу тренируясь дома Просмотров: 585
Больше всего комментируют
6
Билецкий с друзьями нас побил за поддержку Стерненко - заявление "азовцев"
5
ВСУ получили видео с русскими наемниками на Донбассе
4
Зеленский назначил Саакашвили головой Исполнительного комитета реформ
3
Известные спортсмены попали в базу "Миротворца"
2
Останні листи
Голосов: 247
Голосование Будете ли вы болеть за Ломаченко и Усика во время их следующих боев?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua