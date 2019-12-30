Александра Рябоконя признали лучшим тренером года

 
Ексклюзивы
1/5
Состоялся электоральный Майдан
Состоялся электоральный Майдан
1 Просмотров: 792
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
Просмотров: 1233
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Просмотров: 981
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 639
Зеленский оказался упрямым - политолог
Зеленский оказался упрямым - политолог
2 Просмотров: 3834
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Просмотров: 171
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
3 Просмотров: 7065
Кто может стать следующим премьером
Кто может стать следующим премьером
Просмотров: 6192
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
1 Просмотров: 990
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
Просмотров: 396
Фото
Все фото
12
7
4
12
12
Откровенная и сексуальная: как выглядит девушка лучшего молодого футболиста Европы
Откровенная и сексуальная: как выглядит девушка лучшего молодого футболиста Европы
На жеребьевке Кубка Украины засветилась сексуальная телеведущая
На жеребьевке Кубка Украины засветилась сексуальная телеведущая
К Олимпиаде-2020 открыли пятиэтажный стадион
К Олимпиаде-2020 открыли пятиэтажный стадион
О такой женщине мечтает каждый: как выглядит жена лучшего футболиста Украины
О такой женщине мечтает каждый: как выглядит жена лучшего футболиста Украины
Легендарный Кака женился на сексуальной блондинке: откровенные фото девушки
Легендарный Кака женился на сексуальной блондинке: откровенные фото девушки
Видео
Все видео
Зинченко помог "Манчестер Сити" одолеть "Шеффилд"
Зинченко помог "Манчестер Сити" одолеть "Шеффилд"
Как "Ливерпуль" стал лучшим футбольным клубом мира
Как "Ливерпуль" стал лучшим футбольным клубом мира
"Динамо" проигрывает "Селтику" борьбу за лучшего бомбардира чемпионата Словакии
"Динамо" проигрывает "Селтику" борьбу за лучшего бомбардира чемпионата Словакии
"Динамо" показало лучшие голы 2019 года
"Динамо" показало лучшие голы 2019 года
У нападающего сборной Швеции диагностировали саркому Юинга. Ему всего 23 года
У нападающего сборной Швеции диагностировали саркому Юинга. Ему всего 23 года
Интервью
1/5
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 639
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Дмитрий Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Дмитрий Чекалкин
1 Просмотров: 945
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
1 Просмотров: 1152
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3483
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
Просмотров: 3447
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 декабря 2019
2 Просмотров: 477
Між берегами
Отак живеш — немов пливеш у плоскодонці тихою річкою між двома берегами. А день — як оце зараз: короткий, туманний, без сонця. Чи воно ...
понедельник, 30 декабря 2019 13:28

Александра Рябоконя признали лучшим тренером года

  Комментировать
Александра Рябоконя признали лучшим тренером года
Александр Рябоконь стал победителем впервые

Всеукраинское объединение тренеров по футболу назвало лучшего тренера высшего дивизиона чемпионата Украины по итогам 2019 года. Победил тренер "Десны" Александр Рябоконь.

Третий год подряд победитель был определен по средним оценкам тур за туром. По итогам 2019 лучшим со средним показателем в 4,34 оказался Александр Рябоконь - главный тренер черниговской "Десны". Об этом пишет "Террикон".

Среди его достижений:
- "Десна" зимует в пятерке лучших с реальными шансами на медальную борьбу;
- впервые в истории клуб всерьез претендует на еврокубки;
- по итогам календарного 2019 (завершение прошлого сезона и первая часть текущего) "Десна" идет третьей после грандов в списке лучших команд Украины;
- 6 раз по ходу сезона Александр Дмитриевич признавался лучшим в УПЛ по итогам туров.
А вот топ-5 тренеров УПЛ по сводным показателям
1) Александр Рябоконь ("Десна") 4,34
2) Луиш Каштру ("Шахтер") 4,32
3) Виктор Скрипник ("Заря") 4,32
4) Владимир Шаран (ФК "Александрия") 4,20
5) Алексей Михайличенко ("Динамо") 4,06

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Динамо" показало лучшие голы 2019 года

Лауреатом приза лучшему тренеру УПЛ в 2017 году был Роман Санжар ("Олимпик" из Донецка), в 2018 году - Владимир Шаран (ФК "Александрия").

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Александра Рябоконя признали лучшим тренером года». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
декабря

США ужесточили санкции против Москвы

Луиза Райнер стала первой обладательницей двух "Оскаров"

Сотни иракцев хотели быть палачами президента

Самое читаемое
Показали модную модель обуви 2020 года
Показали модную модель обуви 2020 года
5
 Просмотров: 18441
Откровенная и сексуальная: как выглядит девушка лучшего молодого футболиста Европы
Откровенная и сексуальная: как выглядит девушка лучшего молодого футболиста Европы
12
 Просмотров: 14049
Дочь Скрябина показала фото с девичника
Дочь Скрябина показала фото с девичника
6
 Просмотров: 13375
Когда энергия на нуле: показали забавные фото уставших котов
Когда энергия на нуле: показали забавные фото уставших котов
24
 Просмотров: 9054
Одна из заложниц боевиков поразила патриотическим поступком при обмене
Одна из заложниц боевиков поразила патриотическим поступком при обмене 1 Просмотров: 7074
Спорт
Я бы не поехал в Россию даже за 5 миллионов евро – Яремчук
Я бы не поехал в Россию даже за 5 миллионов евро – Яремчук Просмотров: 711
Зинченко помог "Манчестер Сити" одолеть "Шеффилд"
Зинченко помог "Манчестер Сити" одолеть "Шеффилд"
 Просмотров: 468
Холанд перешел в "Боруссию" Дортмунд
Холанд перешел в "Боруссию" Дортмунд Просмотров: 162
Как "Ливерпуль" стал лучшим футбольным клубом мира
Как "Ливерпуль" стал лучшим футбольным клубом мира
 Просмотров: 792
"Динамо" проигрывает "Селтику" борьбу за лучшего бомбардира чемпионата Словакии
"Динамо" проигрывает "Селтику" борьбу за лучшего бомбардира чемпионата Словакии
 Просмотров: 720
Больше всего комментируют
15
Готов обменять 100 беркутовцев на одного разведчика - Зеленский
6
Команда Зеленского присвоила себе заслуги Порошенко - Гончаренко
4
"Угрожает и запугивает". Родственники Небесной сотни требуют наказать Портнова
3
Вятрович обратился к СБУ по поводу празднования дня рождения Сталина
2
"Зеленскому надо быстро дистанцироваться от следствия" - Арестович
Голосов: 456
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua