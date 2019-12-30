Александра Рябоконя признали лучшим тренером года

Александр Рябоконь стал победителем впервые

Всеукраинское объединение тренеров по футболу назвало лучшего тренера высшего дивизиона чемпионата Украины по итогам 2019 года. Победил тренер "Десны" Александр Рябоконь.

Третий год подряд победитель был определен по средним оценкам тур за туром. По итогам 2019 лучшим со средним показателем в 4,34 оказался Александр Рябоконь - главный тренер черниговской "Десны". Об этом пишет "Террикон".

Среди его достижений:

- "Десна" зимует в пятерке лучших с реальными шансами на медальную борьбу;

- впервые в истории клуб всерьез претендует на еврокубки;

- по итогам календарного 2019 (завершение прошлого сезона и первая часть текущего) "Десна" идет третьей после грандов в списке лучших команд Украины;

- 6 раз по ходу сезона Александр Дмитриевич признавался лучшим в УПЛ по итогам туров.

А вот топ-5 тренеров УПЛ по сводным показателям

1) Александр Рябоконь ("Десна") 4,34

2) Луиш Каштру ("Шахтер") 4,32

3) Виктор Скрипник ("Заря") 4,32

4) Владимир Шаран (ФК "Александрия") 4,20

5) Алексей Михайличенко ("Динамо") 4,06

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Лауреатом приза лучшему тренеру УПЛ в 2017 году был Роман Санжар ("Олимпик" из Донецка), в 2018 году - Владимир Шаран (ФК "Александрия").