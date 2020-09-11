"Альбасете" хочет избавиться от Зозули из-за высокой зарплаты

Роман Зозуля выступает за "Альбасете" уже 3 сезона. Фото: Marca

Бывший форвард сборной Украины Роман Зозуля может покинуть "Альбасете".

Испанский клуб должен сократить зарплатную ведомость для соответствия требованиям Сегунды, сообщает 5MaselDescuento.

Зозуля как один из самых высокооплачиваемых игроков команды должен либо согласиться на уменьшение зарплаты, либо покинуть клуб. Это может произойти в ближайшие недели.

По информации источника, одним из вариантов продолжения карьеры для украинца является кипрский АПОЭЛ, который сможет платить Зозуле запрашиваемую зарплату.

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Роман Зозуля выступает за "Альбасете" с сентября 2017 го. В прошлом сезоне забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 38 встречах.