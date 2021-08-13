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пятница, 13 августа 2021 18:33

"Аль-Айн" не отпустил Реброва в сборную Украины

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&quot;Аль-Айн&quot; не отпустил Реброва в сборную Украины
Сергей Ребров смог добиться успеха в Венгрии. Фото: ФК "Ференцварош"

Наставник "Аль-Айна" 47-летний Сергей Ребров не будет тренировать сборную Украины.

Клуб из ОАЭ не отпустил наставника возглавить национальную команду. Ребров следующий сезон проведет на Ближнем Востоке.

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"По данным ближайшего окружения, Ребров остается работать в Эмиратах. Вопрос сборной закрыт. Руководство УАФ в курсе. Со вчерашнего дня", - пишет канал "Динамо Киев Inside".

Сергей Ребров подписал контракт с "Аль-Айном" на один сезон.

Сборная Украины осталась без тренера 31 июля, когда Андрей Шевченко не захотел продлевать контракт с национальной командой.

1 сентября сборная Украины сыграет в матче четвертого тура отбора на Кубок мира против Казахстана.

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