Актер студии "Квартал 95" пришел на вечеринку "Шахтера" в футболке "Динамо"

Актер студии "Квартал 95" Александр Пикалов пришел на вечеринку донецкого "Шахтера" в футболке киевского "Динамо".

"У меня получилось! Я жив-здоров. Или получают мне футболисты билеты на матчи? Нет, в их юмористические шоу я покупаю сам. Их шоу смешнее нашего. Простите, ребята, я болельщик, но на дальние выезды не летаю - боюсь самолетов и ничего не вижу, "лечусь" еще в полете, и куда летал - потом не помню. А если близко - я всегда на стадионе, - цитирует Пикалова портал "1927" с усилением на программу "Светская жизнь".

Автор: Соцсети

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Игрок "Динамо" засветиться с огромным синяком под глазом

В текущем сезоне УПЛ "Шахтер" опережает "Динамо" на 13 очков в турнирной таблице. Последние матчи выгнали "горняки" 1: 0.