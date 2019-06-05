Ахметов предлагал втрое большую зарплату - Зозуля признался, что мог перейти в" Шахтер"

Перейти в "Шахтер" Зозуле помешало динамовское сердце.

Форвард "Альбасете" Роман Зозуля рассказал, куда мог перейти в 2016-м вместо "Бетиса".

"Когда уходил из "Днепра", у меня были очень хорошие предложения, в частности из Катара. Предлагали больше 2 миллионов евро, но мне туда не хотелось. Когда я практически подписал контракт с "Бетис", звонили из "Дармштадта" и предлагали большую зарплату.

Но я хотел играть в Испании, променять ее мог разве на Англию. Был такой шанс - было предложение из "Вест Хэма". Перед поединком "Днепра" с "Тоттенхэмом" агент сообщил, что со мной хотел встретиться Сэм Эллардайс.

Также меня очень хотел "Шахтер" - это очень помогло при уходе из "Днепра". Звонил Срна и говорит: "С тобой хочет поговорить Ринат Леонидович". Ахметов сказал, что они хотят меня видеть в "Шахтере" и предлагал втрое большую зарплату, а также подъемные в размере 2 млн евро.

Понимал, что я выиграю финансово, но там был Луческу, был Адриано, были бразильцы. Я тогда играл в сборной и реально оценивал последствия такого перехода. Я - воспитанник "Динамо", вырос в Киеве и знаю, что такое "Шахтер" для киевлян", - сказал Зозуля программе" Бомбардир ".

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В нынешнем сезоне на счету 29-летнего Зозули 35 матчей за "Альбасете", 11 голов и 3 результативные передачи.