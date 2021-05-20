Ахметов пожалел денег на Неймара - Луческу

Неймар выступает за ПСЖ с лета 2017 года. Фото: REUTERS

Один из лидеров сборной Бразилии и ПСЖ 29-летний Неймар мог стать игроком "Шахтера".

Президент клуба Ринат Ахметов не захотел платить € 15 млн за бразильца рассказал Мирча Луческу румынскому журналисту Эмануэлю Рошу.

"Мы были готовы подписать Неймара в "Шахтер", но президента клуба попросили заплатить 15 млн евро.

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Он сказал, что не хочет платить так много за одного игрока", - передает слова Луческу журналист.

Роша не указывает, когда Неймар мог стать игроком "Шахтера". В 2013 году бразилец перешел в "Барселону" почти за €90 млн. Луческу работал в "Шахтере" с 2004 по 2016 годы.

Неймар проводит четвертый сезон в ПСЖ. Парижане заплатили за него "Барселоне" € 222 млн в 2017 году. В активе бразильца 103 матча за национальную команду, в которых он забил 64 гола. Нападающий три раза выигрывал чемпионат Франции, два раза испанский первенство. И в сезоне 2014/15 побеждал в Лиге чемпионов.