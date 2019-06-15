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суббота, 15 июня 2019 09:25

Ахметов не отпустил лидера "Шахтера" в Бразилию

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Ахметов не отпустил лидера &quot;Шахтера&quot; в Бразилию
Ахметов не хочет терять лидеров своей команды

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов наложил вето на трансфер Тайсона в "Интернасьональ" этим летом.

Полузащитник "Шахтера" Тайсон не перейдет в "Интернасьональ" этим летом, сообщает "Gauchazh". По информации издания, президент горняков Ринат Ахметов наложил вето на этот трансфер.

Сейчас возможен переход оценивается в 10 млн евро, но это слишком большая сумма для "Интернасьоналя". Бразильский клуб работает над тем, чтобы вернуть Тайсона в команду после окончания контракта с "Шахтером" в июне 2021 года.

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Напомним, Тайсон начинал профессиональную карьеру в "Интернасьональ" и играл за клуб с 2008 по 2010 год, после чего перешел в "Металлист". Ранее 31-летний бразилец неоднократно говорил, что планирует вернуться в свой первый клуб.

https://football24.ua
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Дата
15
июня

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