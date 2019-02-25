Агуэро устроил зажигательные танцы после выигрыша Кубка лиги - видео

"Манчестер Сити" выиграл трофей в серии пенальти. Фото: Reuters

В финале Кубка английской Лиги "Манчестер Сити" обыграл "Челси" в серии послематчевых пенальти (0:0, пен. 4:3) и стал победителем турнира.

После матча аргентинский форвард "Ман Сити" Серхио Агуэро оригинально отпраздновал очередной трофей в своей карьере.

Футболист устроил зажигательные танцы в раздевалке.

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Для украинского легионера "Ман Сити" Александра Зинченка это второй подряд выигрыш трофея.