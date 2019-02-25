Агуэро устроил зажигательные танцы после выигрыша Кубка лиги - видео

В финале Кубка английской Лиги "Манчестер Сити" обыграл "Челси" в серии послематчевых пенальти (0:0, пен. 4:3) и стал победителем турнира.
После матча аргентинский форвард "Ман Сити" Серхио Агуэро оригинально отпраздновал очередной трофей в своей карьере.
Футболист устроил зажигательные танцы в раздевалке.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как соперник "Динамо" в еврокубках оскандалился в Англии - видео
🕺 @aguerosergiokun 😏— Manchester City (@ManCity) 24 февраля 2019 г.
🏆 #mancity pic.twitter.com/3pQWrOniAZ
Для украинского легионера "Ман Сити" Александра Зинченка это второй подряд выигрыш трофея.
×
Комментарии