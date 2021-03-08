Агент Реброва считает, что ему не помешает работа в России

Сергей Ребров вывел "Ференцварош" в групповой этап Лиги Чемпионов впервые за 25 лет. Фото: Reuters

Футбольный агент Шандор Варга, который представляет интересы украинского тренера Сергея Реброва прокомментировал информацию о том, что украинский наставник попал в сферу интересов московского ЦСКА в конце прошлого года.

"Армейцам", якобы, сообщили, что работа в России закроет Реброву карьеру на родине. Сообщает fanday.net

"Эта информация — полная ерунда. Я 25 лет являюсь его агентом и работаю над всеми его контрактами. Так что это кто-то перебрал дозу, наверное. Он сейчас третий раз подряд будет чемпионом Венгрии, у "Ференцвароша" такое было в последний раз почти 100 лет назад.

Поэтому он счастлив, у него есть действующий контракт, и никаких обсуждений ни с каким другим клубом у нас не было. Со мной, во всяком случае, точно никто не связывался. А других посредников у него нет и не было последние 25 лет.

Кто вообще мог сказать, что работа в ЦСКА помешает ему на родине? Пусть назовут этого человека. Такое могли сказать разве что на собрании наркоманов", — заявил агент экс-наставника "Динамо".

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Сергей Ребров возглавлял "Динамо" с 2014 по 2017 годы. При нем команда в последний раз становилась чемпионом Украины. Осенью его нынешний клуб уступил в Лиге чемпионов "Динамо"и вылетел из группы. Киевляне продолжают борьбу в Лиге Европы.