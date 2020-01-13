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понедельник, 13 января 2020 15:43

Агент рассказал, останется ли Ярмоленко в "Вест Хэме"

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Агент рассказал, останется ли Ярмоленко в &quot;Вест Хэме&quot;
Вадим Шаблий (слева) отрицает возможность трансфера Андрея Ярмоленко во время зимнего трансферного окна. Фото: соцсети

Агент Андрея Ярмоленко Вадим Шаблий опроверг слухи о готовности "Вест Хэма" отпустить игрока в аренду.

"Не знаем, откуда распространяется такая информация. В" Вест Хэме" никто Андрею об этом ничего не говорил и даже близко не намекал.

Он восстанавливается после травмы мышцы бедра и готовится помочь команде во второй части сезона, а заодно набрать форму к чемпионату Европы ", - сказал Шаблий в комментарии сайту" zbirna.com".

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В текущем сезоне Андрей Ярмоленко провел за лондонский клуб 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал одну голевую передачу.

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