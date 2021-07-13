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вторник, 13 июля 2021 11:01

Абрамович готов купить Холанда за безумную сумму

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Абрамович готов купить Холанда за безумную сумму
Эрлинг Голанд второй сезон выступает за "Боруссию" Дортмунд

Победитель Лиги чемпионов лондонский "Челси" заинтересован в услугах форварда "Боруссии" Дортмунд и сборной Норвегии 20-летнего Эрлинга Холанда.

Владелец клуба Роман Абрамович готов заплатить за футболиста €175 млн, сообщает Bild.

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Немецкий клуб выставил ценник в €160 млн, чтобы отпугнуть претендентов на форварда. Однако владелец "Челси" хочет видеть в команде только Холанда, его не интересуют альтернативные варианты.

В связи с этим Абрамович выделил €175 млн для обеспечения сделки. Какую-то часть этих средств в дальнейшем планируется отбить за счет продажи футболистов лондонского клуба.

В прошлом Эрлинг Холанд забил 27 голов за 28 матчей в Бундеслиге. Норвежец выступает за "Боруссию" с начала 2020 года. Кроме "Челси" на игрока претендуют "Реал" и "Барселона".
В прошлом сезоне "Челси" выиграл ЛЧ и финишировал на четвертом месте в АПЛ.

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Дата
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