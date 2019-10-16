"Я завалю Бетербиева" – Гвоздик

Гвоздик утверждает, что прогрессирует от боя к бою

Чемпион WBC Александр Гвоздик (17-0, 14 KO) уверен в победе.

Об этом пишет 24boxing.com.ua

"Моей первой целью было завоевать пояс чемпиона мира. Теперь я хочу объединить пояса и начну с Бетербиева. Это будет зрелищный бой, от которого болельщики получат удовольствие. Фанаты просили этот бой, и мы его предоставим.

Единственное, что точно знаю, - я буду объединенным чемпионом мира. У меня лучший тренер - Тедди Атлас. Это уже наш третий бой вместе и с каждым разом я становлюсь все лучше и лучше", - заверил Гвоздик.

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Бой между Гвоздиком и Бетербиевым состоится в пятницу, 18 октября.